Docents del Lluçanès i d'Osona organitzen una setmana de mobilitzacions per defensar l'educació pública

Les accions inclouen una concentració a Vic, una marxa lenta fins a Manresa i una manifestació final a Barcelona

Docents del Lluçanès i d'Osona organitzen una setmana de mobilitzacions per defensar l’educació pública / Arxiu particular

Regió7

L’Assemblea educativa Osona-Lluçanès organitza per aquesta setmana un conjunt d’accions que es duran a terme a la comarca en el marc de la vaga docent a Catalunya convocada del 16 al 20 de març i dies que, segons destaquen, són "un moment clau per al futur de l’educació pública".

Els actes programats són els següents:

  • Dilluns 16 de març, a les sis de la tarda: concentració i performance a la plaça Major de Vic.
  • Dimarts 17 de març: tancada en un centre educatiu i preparació de la jornada de vaga.
  • Dimecres 18 de març: marxa lenta fins a Manresa i concentració davant dels Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central. Hora prevista d’arribada: 12 h.
  • Divendres 20 de març: acció a la comarca i manifestació a Barcelona.

Aquestes activitats tenen com a objectiu "visibilitzar el malestar del col·lectiu docent, reclamar millores reals per a l’educació pública i denunciar les polítiques que, segons l’assemblea, contribueixen a la precarització del sistema educatiu".

