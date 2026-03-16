Docents del Lluçanès i d'Osona organitzen una setmana de mobilitzacions per defensar l’educació pública
Les accions inclouen una concentració a Vic, una marxa lenta fins a Manresa i una manifestació final a Barcelona
Regió7
L’Assemblea educativa Osona-Lluçanès organitza per aquesta setmana un conjunt d’accions que es duran a terme a la comarca en el marc de la vaga docent a Catalunya convocada del 16 al 20 de març i dies que, segons destaquen, són "un moment clau per al futur de l’educació pública".
Els actes programats són els següents:
- Dilluns 16 de març, a les sis de la tarda: concentració i performance a la plaça Major de Vic.
- Dimarts 17 de març: tancada en un centre educatiu i preparació de la jornada de vaga.
- Dimecres 18 de març: marxa lenta fins a Manresa i concentració davant dels Serveis Territorials d’Educació de la Catalunya Central. Hora prevista d’arribada: 12 h.
- Divendres 20 de març: acció a la comarca i manifestació a Barcelona.
Aquestes activitats tenen com a objectiu "visibilitzar el malestar del col·lectiu docent, reclamar millores reals per a l’educació pública i denunciar les polítiques que, segons l’assemblea, contribueixen a la precarització del sistema educatiu".
