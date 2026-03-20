El Lluçanès impulsa la seva promoció amb un nou catàleg turístic centrat en la calma i l’autenticitat
La publicació, sota el lema “On el temps s’atura i la terra parla”, un model de turisme responsable vinculat al patrimoni, la natura i la gastronomia local
Ruben Costa
El Lluçanès ha presentat el seu nou catàleg turístic, una eina que reforça l’estratègia de promoció del territori i que vol atraure visitants interessats en la desconnexió i el respecte per l’entorn. La proposta defineix la comarca com molt més que una destinació, plantejant-la com un espai on reconnectar amb la tranquil·litat i el ritme pausat de la natura.
El document recull una selecció dels principals atractius patrimonials i naturals, amb especial atenció als anomenats imprescindibles del territori. Entre aquests, hi destaquen elements del romànic rural com el Monestir de Santa Maria de Lluçà, així com altres expressions de la tradició artesana. Al mateix temps, es promou un ampli ventall d’activitats a l’aire lliure, amb més de 200 quilòmetres de rutes pensades per al senderisme, el cicloturisme i els recorreguts eqüestres.
Un dels pilars del catàleg és el foment d’un turisme responsable. Amb el suport de la certificació Biosphere Sustainable Committed, la iniciativa posa èmfasi en la necessitat de preservar tant el medi natural com el teixit social, convidant els visitants a tenir una actitud activa en la cura del territori i a contribuir a generar un impacte positiu. La gastronomia de proximitat també hi ocupa un lloc destacat, amb la promoció de productes i tradicions locals a través de diverses rutes temàtiques. Entre aquestes, hi ha la Ruta del Pa, centrada en el blat forment; la Ruta de la Llet, vinculada a la producció formatgera; i la Ruta de la Tòfona, dedicada a aquest producte emblemàtic dels boscos de la zona. Aquestes iniciatives es complementen amb la posada en valor de fires històriques i del mercat dominical de Prats de Lluçanès, una cita amb segles de tradició.
