Evacuat en helicòpter un ciclista després de xocar amb un quad a Lluçà
El xoc ha tingut lloc en un camí de difícil accés amb vehicle
Un ciclista ha resultat ferit després d'un accident amb un quad a Lluçà. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 11:10 h d'aquest dissabte en un camí de la localitat.
Els Bombers de la Generalitat han activat un helicòpter per l'extracció del ciclista ferit i portar-lo fins a on l'esperava l'ambulància el SEM. L'estat del ferit encara es desconeix.
