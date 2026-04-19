Prats de Lluçanès acull una parada del vehicle informatiu del Pla de Govern al territori
El tríptic que s'ha repartit entre la ciutadania destaca àmbits com la construcció del nou edifici de l'Escola Heurom a Perafita o la millora de les instal·lacions esportives municipals a Alpens, Olost, Oristà, Perafita i Prats de Lluçanès
Prats de Lluçanès ha acollit aquest diumenge una nova parada del vehicle informatiu del 'Pla del Govern al territori', que té per objectiu apropar l'acció de l'executiu a la ciutadania. En el marc del mercat setmanal de Prats de Lluçanès, el vehicle informatiu ha fet parada al carrer del Mercat. En els propers mesos aquest vehicle continuarà recorrent les capitals de comarca amb l'objectiu d'explicar de manera clara i entenedora què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions s'hi realitzen.
Les parades del 'Pla de Govern al territori' coincideixen amb un dia de fira o festivitat que se celebra a cada comarca. Durant la jornada, es reparteix material informatiu amb les principals accions de l'Executiu i també amb els projectes específics i destacats de cada comarca.
L'objectiu és explicar de manera directa a la ciutadania què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions concretes s'estan duent a terme a cada territori, per fer visible i tangible l'acció del Govern arreu del país de manera transparent i amb vocació de servei.
Entre les actuacions que l'executiu duu a terme al Lluçanès, el tríptic que s'ha repartit entre la ciutadania destaca àmbits com la mobilitat, infraestructures i món local (per exemple, amb l'increment de la inversió del PUOSC en tots els municipis de la comarca o amb el suport en el traspàs de competències per a l'articulació eficient de la comarca del Lluçanès), l'equitat social (amb la construcció del nou edifici de l'Escola Heurom a Perafita o la millora de les instal·lacions esportives municipals a Alpens, Olost, Oristà, Perafita i Prats de Lluçanès) o l'habitatge (amb la disponibilitat dels solars necessaris per construir 31 habitatges protegits a la comarca).
