La variant de Sagàs culmina l’Eix del Lluçanès
La nova infraestructura de la C-62 millora la connexió entre Osona i el Berguedà i l’enllaç amb la C-16 i la C-25
La nova variant de Sagàs ja és una realitat i culmina l’Eix del Lluçanès. Aquest nou tram de la carretera C-62 és una infraestructura llargament esperada al territori que permet completar l’eix viari que connecta Osona i el Berguedà i enllaça dues vies estratègiques com l’Eix del Llobregat (C-16) i l’Eix Transversal (C-25). L’actuació ha suposat una inversió de prop de 9 milions d’euros del Govern català i representa un pas important en la millora de la mobilitat al territori, facilitant els desplaçaments entre comarques.
La nova variant discorre pel nord de la carretera existent, amb un traçat sensiblement paral·lel situat entre 150 i 300 metres de distància respecte del recorregut anterior. Té una longitud aproximada de 2,8 quilòmetres i està conformada per dos carrils, un per a cada sentit de la circulació. La nova via té una amplada de 10 metres —amb un millor traçat i més ampla que l’anterior; està formada per dos carrils de circulació de 3,5 metres, vorals exteriors d’1 metre i un separador de fluxos central d’1 metre.
Més seguretat viària
L’actuació ha comportat la reducció del nombre de revolts i la unificació de l’amplada de la calçada de la C-62, dues mesures que contribueixen a fer més segurs i fluids els trajectes i a millorar la qualitat dels desplaçaments.
Millor connectivitat amb la xarxa viària
L’actuació inclou també diverses intervencions complementàries per garantir la funcionalitat del nou traçat i la seva integració amb la xarxa existent. En concret, s’han construït tres interseccions a nivell amb tercer carril central per a girs: una amb la carretera BV-4346 i dues amb la C-62 actual. Aquestes connexions permeten mantenir l’accessibilitat als diferents punts del territori i assegurar la continuïtat dels itineraris habituals.
El projecte ha incorporat igualment dues estructures de pas inferior destinades a garantir la continuïtat de camins existents. Aquests passos també funcionaran com a corredors de fauna, contribuint a minimitzar l’impacte de la infraestructura sobre el medi natural. A més, s’ha construït un pas superior per facilitar l’accés a l’Ajuntament de Sagàs, cosa que millora la connectivitat amb el nucli municipal.
Consolidació de la C-62 com a eix territorial
La posada en servei de la variant representa un pas més en la consolidació de l’Eix del Lluçanès com a corredor estratègic entre dues comarques i dos grans eixos de comunicació del país. Aquesta connexió reforça el paper de la C-62 com a via estructurant per a la mobilitat del territori i facilita els desplaçaments quotidians, tant per motius laborals com personals.
Amb aquesta actuació, el Govern de la Generalitat culmina una infraestructura que havia estat llargament reivindicada al territori i que contribueix a millorar les condicions de circulació en un tram especialment rellevant per a la connexió entre el Lluçanès, Osona i el Berguedà. La nova variant permet avançar en la configuració d’una xarxa viària més segura, més homogènia i més ben adaptada a les necessitats actuals de mobilitat.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Manresa comença aquest dilluns a l'oficina de Correus i la Seguretat Social a atendre migrants per la regularització
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut