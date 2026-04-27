Enxampen in fraganti un home col·locant esquers enverinats al Lluçanès
Es dona el cas que la persona investigada ja havia estat condemnada penalment el 2011 per fets similars
ACN
Els Agents Rurals han detingut in fraganti una persona mentre col·locava esquers enverinats en una zona agrícola del municipi de Sant Martí d’Albars, al Lluçanès. L'actuació culmina una investigació iniciada a principis de 2025 arran de la troballa d'un voltor mort en una riera de la zona, gràcies a l'avís de la ciutadania. A partir d'aquest primer indici, el cos va activar diverses línies d'investigació i vigilància que han permès localitzar nou animals morts com a prova de l'ús de verí: sis corbs i tres voltors comuns. Les actuacions s'han dut a terme amb la participació del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA). Es dona el cas que la persona investigada ja havia estat condemnada penalment el 2011 per fets similars.
El cas s'emmarca dins la lluita contra l'enverinament de fauna salvatge, una pràctica il·legal especialment greu pel seu impacte sobre la biodiversitat i les espècies protegides. El cos d'Agents Rurals ha presentat diligències davant la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme per un presumpte delicte contra la fauna.
Segons la investigació, els fets podrien constituir delictes per l'ús de verins destinats a la caça i per la mort d'espècies protegides. Els delictes contra la fauna poden comportar penes de presó d'entre sis mesos i dos anys, multes, i la inhabilitació per a la caça i activitats professionals relacionades durant un període de dos a quatre anys.
