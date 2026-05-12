En estat greu un home intoxicat per monòxid de carboni a Prats de Lluçanès
Sembla que un generador hauria fet una mala combustió al garatge on es trobava l'home
Manresa
Una persona ha hagut de ser traslladada en estat greu a l'hospital per una intoxicació per monòxid de carboni a Prats de Lluçanès. S'ha donat l'avís a les 12.22 hores al carrer Sorribes, 13, de Prats de Lluçanès.
Segons les primeres informacions, els fets podrien haver passat per la mala combustió d'un generador al garatge on es trobava l'home. El SEM ha activat un helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies, i els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat dues dotacions, que han ventilat la zona. La víctima ha estat atesa i traslladada a l’Hospital M. Broggi.
