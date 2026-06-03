La Mancomunitat del Lluçanès aprova la compra de la Torre Malla per a la futura seu comarcal
L’Assemblea extraordinària tira endavant l’adquisició de l’edifici modernista de Prats de Lluçanès, que acollirà el futur Consell Comarcal
Ruben Costa
La Mancomunitat de Municipis de la Comarca del Lluçanès ha aprovat definitivament la compra de la Torre Malla, l’edifici modernista situat al carrer Orient de Prats de Lluçanès que es convertirà en la futura seu institucional del Consell Comarcal del Lluçanès. L’acord es va adoptar per unanimitat durant l’Assemblea extraordinària celebrada el 2 de juny per la tarda, convocada amb un únic punt a l’ordre del dia. La decisió ja s’havia previst inicialment en la sessió ordinària del 19 de maig, però va quedar ajornada a l’espera d’un informe de la Generalitat de Catalunya, que finalment ja s’ha rebut.
Amb aquest tràmit resolt, es culmina el procés administratiu iniciat el passat mes de març, quan l’Assemblea va acordar començar l’expedient d’adquisició de l’immoble. Ara només resta la formalització de la compravenda davant notari. Un cop completada l’operació, la Mancomunitat preveu iniciar una primera fase d’actuacions a l’entorn de l’edifici, amb treballs de neteja, desbrossament i adequació dels espais exteriors. Paral·lelament, es posarà en marxa la redacció del projecte constructiu per adaptar l’immoble als futurs usos administratius i institucionals.
L’objectiu és que la Torre Malla aculli la futura seu del Consell Comarcal del Lluçanès, preservant alhora els valors arquitectònics i patrimonials de l’edifici. Amb aquesta operació, la Mancomunitat fa un pas endavant en la consolidació de les estructures institucionals de la nova comarca.
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