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Crema una pila de serradures al costat d'una empresa de Sant Martí d'Albars

El foc ha cremat la pila i ha entrat parcialment a l'empresa, però sense greus conseqüències

Imatge de la nau i la pila de serradures a Sant Martí d'Albars

Imatge de la nau i la pila de serradures a Sant Martí d'Albars / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest migdia per apagar una pila de serradures que cremava al costat d'una empresa a Sant Martí d'Albars. El foc s'ha iniciat poc després de les 3 de la tarda i ha afectat un munt de serradures de més de 4 metres d'alçada acumulada a uns 10 metres de la nau.

6 dotacions dels Bombers han treballat per extingir les flames i evitar que es propaguessin cap a la nau industrial. Tot i això, el foc ha agafat una cinta transportadora, però sense més conseqüències. A les quatre el foc ja s'havia apagat i els efectius remullaven la zona.

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