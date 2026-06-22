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Dos menors i el seu pare, ferits en la col·lisió d'un cotxe contra un arbre a Santa Maria de Merlès

Els menor viatjaven amb el seu pare, que ha patit ferides de caràcter lleu

L'accident ha tingut lloc en aquest camí que travessa la riera de Merlès

L'accident ha tingut lloc en aquest camí que travessa la riera de Merlès / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

Dos menors i el seu pare han resultat ferits a primera hora d'aquesta tarda en col·lidir contra un arbre el cotxe en el qual viatjaven. L'accident ha passat als volts de dos quarts de quatre de la tarda al camí de l'església a Sant Climent de la Riba, al terme de Lluçà i ben a prop de la riera de Merlès.

Els ferits, tres en total, no han hagut de ser excarcerats pels bombers, però sí que presentaven alguna fractura.

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