Dos menors i el seu pare, ferits en la col·lisió d'un cotxe contra un arbre a Santa Maria de Merlès
Els menor viatjaven amb el seu pare, que ha patit ferides de caràcter lleu
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Manresa
Dos menors i el seu pare han resultat ferits a primera hora d'aquesta tarda en col·lidir contra un arbre el cotxe en el qual viatjaven. L'accident ha passat als volts de dos quarts de quatre de la tarda al camí de l'església a Sant Climent de la Riba, al terme de Lluçà i ben a prop de la riera de Merlès.
Els ferits, tres en total, no han hagut de ser excarcerats pels bombers, però sí que presentaven alguna fractura.
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