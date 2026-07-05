Un incendi crema 2.000 metres quadrats de rostoll a tocar d'una granja a Olost
El foc s'ha declarat al marge de la C-62
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Un incendi declarat aquesta matinada al terme municipal d'Olost ha cremat uns 2.000 metres quadrats de camp de rostoll a tocar d'una granja.
L'avís es va rebre a les 4.32 hores per un foc al marge de la C-62. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han treballat durant prop de tres hores i mitja per extingir completament les flames.
L'incendi ha afectat una feixa amb massa forestal i diversos camps de blat.
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