Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aliança CatalanaTour de França a BarcelonaCarrer GuimeràTerapeuta dels AndicSegona onada de calorMarc BernalControls policials
instagramlinkedin

Un incendi crema 2.000 metres quadrats de rostoll a tocar d'una granja a Olost

El foc s'ha declarat al marge de la C-62

matge de recurs dels Bombers de la Generalitat

matge de recurs dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Núria León

Núria León

Un incendi declarat aquesta matinada al terme municipal d'Olost ha cremat uns 2.000 metres quadrats de camp de rostoll a tocar d'una granja.

L'avís es va rebre a les 4.32 hores per un foc al marge de la C-62. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han treballat durant prop de tres hores i mitja per extingir completament les flames.

Notícies relacionades

L'incendi ha afectat una feixa amb massa forestal i diversos camps de blat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
  2. Creix la frustració d’elits econòmiques i partits pel domini d’Aliança a les xarxes
  3. Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
  4. L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
  5. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
  6. Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
  7. La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
  8. Erika Arellano, veneçolana resident a Manresa: “La meva cosineta té tanta por que no es vol treure les sabates per anar a dormir”

Un incendi crema 2.000 metres quadrats de rostoll a tocar d'una granja a Olost

Un incendi crema 2.000 metres quadrats de rostoll a tocar d'una granja a Olost

Nou incendi de contenidors a Manresa: en crema un altre a la carretera de Santpedor

Nou incendi de contenidors a Manresa: en crema un altre a la carretera de Santpedor

Alex Vilanova, president sortint del Carnaval de Solsona: "Marxo amb una festa forta"

Alex Vilanova, president sortint del Carnaval de Solsona: "Marxo amb una festa forta"

Sílvia Paneque: "Per a la C-55 no es poden avançar terminis, però el calendari es manté"

Sílvia Paneque: "Per a la C-55 no es poden avançar terminis, però el calendari es manté"

Un nou incendi forestal a la Catalunya del Nord crema prop de 1.000 hectàrees a Trevillac

Un nou incendi forestal a la Catalunya del Nord crema prop de 1.000 hectàrees a Trevillac

L’incendi de les Gavarres continua estabilitzat però els Bombers mantenen la preocupació pel flanc dret

Mainat converteix el Canet Rock en una Festa Major en homenatge a Toni Cruz

Mainat converteix el Canet Rock en una Festa Major en homenatge a Toni Cruz

El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular

El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
Tracking Pixel Contents