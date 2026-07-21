Els Bombers treballen en un incendi forestal a Oristà que ha cremat dues hectàrees
El foc està controlat, però no es descarta que pugui revifar
Un incendi s'ha iniciat a una zona forestal d'Oristà prop de la B-433 que ha cremat aproximadament dues hectàrees. L'avís a emergències s'ha fet aquesta matinada a les 2.03 hores des del quilòmetre 151 de la C-25 en el seu pas per Avinyó, des d'on es veien les flames. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat set dotacions que hi han arribat per la B-433 o carretera d'Oristà i també s'hi han desplaçat els ADF.
Passades les 3.20 hores el foc ha estat perimetrat pel cos d'emergències i un pagès ha treballat en el flanc dret per evitar que segueixi avançant. Per altra banda, al flanc esquerre s'ha deixat que cremi una pista per ancorar-lo. Una hora més tard, les flames ja no han propagat més, però encara queden dotacions que vigilen el seu desenvolupament i no descarten la possibilitat que pugui revifar, ja que afirmen que el centre ha quedat molt mal cremat.
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