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Els Bombers treballen en un incendi forestal a Oristà que ha cremat dues hectàrees

El foc està controlat, però no es descarta que pugui revifar

Un camió dels Bombers en una imatge d'arxiu

Un camió dels Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un incendi s'ha iniciat a una zona forestal d'Oristà prop de la B-433 que ha cremat aproximadament dues hectàrees. L'avís a emergències s'ha fet aquesta matinada a les 2.03 hores des del quilòmetre 151 de la C-25 en el seu pas per Avinyó, des d'on es veien les flames. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat set dotacions que hi han arribat per la B-433 o carretera d'Oristà i també s'hi han desplaçat els ADF.

Passades les 3.20 hores el foc ha estat perimetrat pel cos d'emergències i un pagès ha treballat en el flanc dret per evitar que segueixi avançant. Per altra banda, al flanc esquerre s'ha deixat que cremi una pista per ancorar-lo. Una hora més tard, les flames ja no han propagat més, però encara queden dotacions que vigilen el seu desenvolupament i no descarten la possibilitat que pugui revifar, ja que afirmen que el centre ha quedat molt mal cremat.

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