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Declarat un incendi forestal a Sant Bartomeu del Grau

Tretze dotacions terrestres dels Bombers i un helicòpter bombarder treballen en el foc, declarat a la zona del Pujolot

Incendi a la zona del Pujolot, a Sant Bartomeu del Grau

Incendi a la zona del Pujolot, a Sant Bartomeu del Grau / Bombers de la Generalitat

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimarts a la tarda en un incendi de vegetació a Sant Bartomeu del Grau. L'avís a emergències s'ha rebut a les 18:38 hores i el foc ha quedat estabilitzat una hora més tard. L'incendi afecta una superfície de vegetació forestal i agrícola a la zona del Pujolot. Actualment hi treballen 13 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter bombarder, amb el suport de tractoristes.

Segons el cos d'emergències, les tasques d'extinció evolucionen favorablement. El flanc esquerre ha quedat ancorat a un camp i el cap ja no avança. Juntament amb tractoristes, els efectius treballen el flanc dret. Fins ara, no han detectat focus secundaris fora del perímetre, que ha quedat encerclat amb línies d'aigua.

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