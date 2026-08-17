Prats de Lluçanès tanca l’Estiu Jove promovent l’activitat física i l’esperit artístic entre els joves
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Regió7
Prats de Lluçanès
L’Estiu Jove de Prats de Lluçanès tanca una nova edició després de diverses setmanes d’activitats, trobades i moments compartits. Durant les tardes dels dimarts i els dijous, el jovent ha pogut participar en una programació variada de propostes de lleure, creativitat i participació.
Entre les activitats d’aquest estiu hi ha hagut tallers artístics per a l’elaboració de part del decorat del Festival Cantilafont, un taller de cuina, activitats de ceràmica i estampació, esports al carrer, tornejos de vòlei i una sortida amb caiac, compartida amb l’Estiu Inquiet i l’Esplai Paff Extra.
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