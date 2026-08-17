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Prats de Lluçanès tanca l’Estiu Jove promovent l’activitat física i l’esperit artístic entre els joves

Els joves que van participar en la sortida en caiac

Els joves que van participar en la sortida en caiac / Ajuntament de Prats de Lluçanès

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Regió7

Prats de Lluçanès

L’Estiu Jove de Prats de Lluçanès tanca una nova edició després de diverses setmanes d’activitats, trobades i moments compartits. Durant les tardes dels dimarts i els dijous, el jovent ha pogut participar en una programació variada de propostes de lleure, creativitat i participació.

Entre les activitats d’aquest estiu hi ha hagut tallers artístics per a l’elaboració de part del decorat del Festival Cantilafont, un taller de cuina, activitats de ceràmica i estampació, esports al carrer, tornejos de vòlei i una sortida amb caiac, compartida amb l’Estiu Inquiet i l’Esplai Paff Extra.

Una altra de les activitats en què van participar els joves de Prats de Lluçanès

Una altra de les activitats en què van participar els joves de Prats de Lluçanès / Ajuntament de Prats de Lluçanès

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Prats de Lluçanès tanca l’Estiu Jove promovent l’activitat física i l’esperit artístic entre els joves

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