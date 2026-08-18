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Més de cinc-centes persones participen en la nova edició de la Setmana de l’Esport de Prats de Lluçanès

Corredors participant en una de les activitats de la Setmana de l'Esport

Corredors participant en una de les activitats de la Setmana de l'Esport / Ajuntament de Prats de Lluçanès

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Regió7

Prats de Lluçanès

Durant més de quinze dies, la Setmana de l’Esport de Prats de Lluçanès ha convertit el municipi en un punt de trobada per a esportistes de totes les edats i nivells, amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva i els hàbits de vida saludables.

Activitats com les 6 Hores de Natació, les 12 Hores de Futbol Sala, el Torneig de Futbol 7 o la Caminada Nocturna, entre moltes d’altres, han animat a més de cinc-centes persones a participar activament d’un cicle que ha estat possible gràcies a la implicació desinteressada d’un munt d’agrupacions i entitats que formen part del teixit esportiu local.

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