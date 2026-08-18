Més de cinc-centes persones participen en la nova edició de la Setmana de l’Esport de Prats de Lluçanès
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
Prats de Lluçanès
Durant més de quinze dies, la Setmana de l’Esport de Prats de Lluçanès ha convertit el municipi en un punt de trobada per a esportistes de totes les edats i nivells, amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva i els hàbits de vida saludables.
Activitats com les 6 Hores de Natació, les 12 Hores de Futbol Sala, el Torneig de Futbol 7 o la Caminada Nocturna, entre moltes d’altres, han animat a més de cinc-centes persones a participar activament d’un cicle que ha estat possible gràcies a la implicació desinteressada d’un munt d’agrupacions i entitats que formen part del teixit esportiu local.
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Lluís Font, de la clínica veterinària Bestiari de Manresa: «Mullar el gos en excés també pot afavorir problemes de pell»
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar