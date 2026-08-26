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La fusió siriocatalana del duo Athrodeel triomfa en el 22è Fes-te l’Agost de Prats de Lluçanès

Aseel Massoud i Ahmad Dyab durant l'actuació

Aseel Massoud i Ahmad Dyab durant l'actuació / Ajuntament de Prats de Lluçanès

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Regió7

Prats de Lluçanès

Prats de Lluçanès va viure el passat divendres 21 d’agost una nit especial gràcies al concert del grup Athrodeel, que va omplir els jardins de Cal Bach de música, cultura i energia. En el marc del 22è Fes-te l’Agost i el 10è cicle musical Sona Lluçanès, el duo format per Aseel Massoud i Ahmad Dyab van fer lluir la seva proposta de fusió siriocatalana, en què destaquen les sonoritats orientals, els ritmes mediterranis i tocs de flamenc. L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ha valorat molt positivament la cita i el nombre d’assistents que va aplegar.

Assistents a la cita musical

Assistents a la cita musical / Ajuntament de Prats de Lluçanès

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