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Crema de nit un cotxe al centre de Prats de Lluçanès

Els Bombers han hagut de demanar a uns veïns que es tanquessin a casa perque els entrava el fum a dins

El fum del cotxe cremat ha afectat els habitatges propers

El fum del cotxe cremat ha afectat els habitatges propers / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Un vehicle ha quedat calcinat aquesta passada nit a Prats de Lluçanès. Els Bombers han rebut l'avís prop de les 3 de la matinada que un cotxe cremava a l'avinguda Pau Casals de la capital del Lluçanès.

Un cop al lloc, han comprovat que les flames desprenien un intens fum negre que entrava dins alguna de les cases veïnes, i per això han demanat als veïns que es tanquessin al seu habitatge fins que no s'extingís l'incendi. Un cop fet, els Bombers, que hi van desplaçar una dotació, van ventilar els edificis afectats pel fum, sense que s'hagués d'atendre ningú per intoxicació.

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