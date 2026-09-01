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Prats de Lluçanès balla al ritme dels sons mexicans durant les Jornades Folklòriques de Catalunya

El municipi va comptar amb la participació del grup internacional «Grupo Folklórico Cielito Lindo» de Mèxic

Prats de Lluçanès balla al ritme dels sons mexicans durant les Jornades Folklòriques de Catalunya

Prats de Lluçanès balla al ritme dels sons mexicans durant les Jornades Folklòriques de Catalunya / AJ. PRATS DE LLUÇANÈS

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Regió7

Manresa

Prats de Lluçanès va acollir les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Es tracta d’un festival itinerant que cada setembre reuneix grups folklòrics d’arreu en diferents poblacions catalanes amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi cultural a través de la música i la dansa. En aquesta ocasió, el municipi va comptar amb la participació del grup internacional «Grupo Folklórico Cielito Lindo» de Mèxic. Durant la celebració, tampoc hi va faltar el folklore local, amb la participació dels Estelladors de Prats de Lluçanès.

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