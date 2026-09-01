Prats de Lluçanès balla al ritme dels sons mexicans durant les Jornades Folklòriques de Catalunya
El municipi va comptar amb la participació del grup internacional «Grupo Folklórico Cielito Lindo» de Mèxic
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Regió7
Manresa
Prats de Lluçanès va acollir les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. Es tracta d’un festival itinerant que cada setembre reuneix grups folklòrics d’arreu en diferents poblacions catalanes amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi cultural a través de la música i la dansa. En aquesta ocasió, el municipi va comptar amb la participació del grup internacional «Grupo Folklórico Cielito Lindo» de Mèxic. Durant la celebració, tampoc hi va faltar el folklore local, amb la participació dels Estelladors de Prats de Lluçanès.
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