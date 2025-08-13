Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya
El partit d’Ignacio Garriga prepara iniciatives legislatives per evitar els resos de col·lectius musulmans en espais públics
Quim Bartomeu / Gisela Boada
La polèmica pel veto de l’Ajuntament de Jumilla (Múrcia) a la celebració de dues festes musulmanes en aquesta localitat ha tingut ressò a Catalunya en forma de xoc entre Vox i l’Església en aquest territori. Les dues parts discrepen àmpliament sobre com afrontar les relacions amb la comunitat musulmana i com tractar el fenomen de la immigració. En les darreres hores s’han intercanviat diversos retrets.
Tot va començar dimarts quan l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va concedir una entrevista a Catalunya Ràdio. Allà va expressar el seu rebuig a la manera com Vox està abordant qüestions com la de Jumilla. La seva posició és que el partit d’Abascal no està respectant el dret a la llibertat religiosa de la comunitat musulmana que, va recordar, està recollit a la Constitució Espanyola, la Declaració Universal dels Drets Humans i el Concili Vaticà II, on l’Església catòlica va apostar pel diàleg entre religions.
Planellas, en un moment de l’entrevista, va llançar aquesta advertència: “Un xenòfob no pot ser un veritable cristià”. A més, va explicar que no li havia agradat que el passat mes de juny el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, es deixés fotografiar en un acte amb Abascal, en el que es va interpretar com un gest de proximitat. Va revelar que així li ho va traslladar personalment al mateix Argüello en una conversa on li va demanar ser molt més “prudent” en aquests assumptes. Li va recordar que “no actua en nom propi, sinó en nom de tots els bisbes”. Per entendre la rellevància de les paraules de Planellas cal recordar que també és president de la Conferència Episcopal Tarraconense, que representa els principals arquebisbes i bisbes a Catalunya.
Fonts de Vox asseguren a El Periódico, del grup editorial de Regió7, que el partit prepara un paquet d’iniciatives legislatives per replicar la mesura adoptada a Jumilla i prohibir els resos musulmans en espais públics, com ja han fet amb altres qüestions com exigir el veto del burca en aquests llocs. La formació planeja impulsar aquestes propostes tant des del seu grup parlamentari com a l’àmbit municipal.
A Barcelona, Vox ja va criticar a principis de juny que l’alcalde, Jaume Collboni, “cedís” un camp de futbol municipal per a la celebració de la Festa del Xai, una de les festivitats més assenyalades del calendari islàmic. “No permetrem que l’islamisme continuï avançant als nostres barris”, va afirmar aleshores l’organització.
El partit justifica el seu rebuig a aquest tipus d’actes al·legant una “incompatibilitat” de l’islam amb els “valors occidentals” i defensa, en canvi, que altres celebracions de tradició cristiana, com el Corpus, es puguin desenvolupar a la via pública. “És una qüestió d’arrelament i de tradició pròpia: a Espanya les festivitats són cristianes, formen part de la nostra cultura i del nostre calendari, per això es poden permetre”, sosté una veu de la formació, que subratlla les “arrels cristianes” d’Espanya, país laic per Constitució.
En canvi, aquest dimarts, l’arquebisbe Planellas va fer un enfocament completament diferent. Va sostenir que emigrar “és un dret” i va recordar que molts dels migrants arriben no pas per gust, sinó cercant una vida millor. “El gran problema que tenim a nivell mundial és que la majoria de migrants són migrants forçats. Per tant, el problema no són les persones que arriben, sinó les situacions i les causes que obliguen les persones a marxar de la seva terra”, ha reflexionat. “Tots som fruit de la migració. La mateixa Catalunya es va forjar així”, va afegir.
El xoc entre Vox a Catalunya i Planellas reprodueix a escala catalana el que ja van mantenir la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i el mateix Abascal a principis de setmana. Consultades per EL PERIÓDICO, fonts de la CEE no volen aprofundir més en la polèmica i es remeten al comunicat que va originar el xoc amb l’extrema dreta.
