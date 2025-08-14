Ordeig: "Anem tard amb les plantes de biogàs, al nord d'Europa ja fa molts anys que s'han implantat"
El conseller d'Agricultura reitera que cal treballar conjuntament amb alcaldes contraris a la planta de la Sentiu de Sió
Oriol Bosch / Alba Mor (ACN)
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, creu que Catalunya va tard amb les plantes de biogàs, on al nord d'Europa fa temps que estan implantades i aquí "pràcticament no n'hi ha". Entrevistat per l'ACN, Ordeig respon als crítics a un dels projectes més importants que hi ha actualment damunt la taula que és la planta promoguda per grup danès Copenhaguen Infraestructrure Partners (CIP) a la Sentiu de Sió, a la Noguera. El projecte ha rebut al juliol el vistiplau de la comissió d'Urbanisme i el conseller defensa que és una "gran oportunitat" per reduir l'excés de nitrats en determinades zones vulnerables. Ordeig també s'ha mostrat favorable a treballar conjuntament amb els alcaldes contraris al projecte per "aclarir dubtes" i reticències
Per Ordeig, plantes de biogàs com la que està projectada a la Sentiu de Sió són una oportunitat pels ramaders de la zona per impulsar una tecnologia que permetrà tirar endavant l’economia circular i aspirar a generar "residu zero" i fertilitzant sòlid per les explotacions agrícoles.
El conseller ha recordat que aquest projecte en concret ja estava en tràmit quan el PSC va entrar al Govern fa un any. "Estava validat per l'anterior Govern", just al final de la seva tramitació, perquè "complien uns mínims" i per això, destaca que el més lògic és que seguís el seu curs per no generar un "perjudici econòmic" amb conseqüències jurídiques, en cas que s'hagués paralitzat.
En aquest sentit, Ordeig ha remarcat que el model que defensa el Govern és el de la gestió conjunta de les dejeccions de les granges amb un radi d’actuació, i per això calcula que durant els pròxims anys caldrà continuar fent aquestes plantes per absorbir tot el que es produeix. "No podem dir sí a les renovables, però també no estar d'acord amb cap dels projectes de renovables", ha apuntat.
Això no obstant, el conseller ha volgut matisar que el Govern està disposat a anar "cas a cas" en aquest tipus de projectes, per intentar que estiguin ben "aterrats a la realitat" i tinguin "el menor impacte possible". Per aquest motiu, reconeix que cal millorar el treball amb els ajuntaments contraris a projectes com el de la Sentiu de Sió. Abans de l'aprovació d'Urbanisme, 27 alcaldes van presentar un manifest en contra i van demanar a la consellera Paneque una visita a la zona per parlar de la planta. Ordeig creu que cal aclarir dubtes i la falta d'informació que genera "reticències" i afegeix que Catalunya ha d'aspirar a fer els projectes el més "equilibrats possibles".
Els ajuntaments i entitats contràries a la planta de biogàs, juntament amb veïns afectats, van anunciar que presentaran un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació del pla urbanístic del projecte. També volen demanar responsabilitats penals als consellers Ordeig i Sílvia Paneque per, segons consideren, "beneficiar l'empresa promotora". La planta de la Sentiu serà la més gran d'Espanya i del sud d'Europa i el Govern va declarar el projecte com a "estratègic".
