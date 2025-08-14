Xoc entre Vox i l’Església a Catalunya pel cas de Jumella
Garriga prepara iniciatives per evitar pregàries col·lectives en espais públics
Quim Bertomeu
La polèmica originada pel veto de l’Ajuntament de Jumella (Múrcia) a la celebració de dues festes musulmanes en aquesta localitat va tenir el seu ressò a Catalunya en forma de topada entre Vox i l’Església. Les dues parts van discrepar àmpliament amb retrets creuats sobre com s’han d’afrontar les relacions amb la comunitat musulmana i tractar el fenomen de la immigració.
Tot va començar dimarts passat quan l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va expressar a Catalunya Ràdio el seu rebuig a la manera en què Vox afronta qüestions com la de Jumella. La seva posició és que el partit de Santiago Abascal no respecta el dret a la llibertat religiosa de la comunitat musulmana, que, va recordar, és recollit en la Constitució, en la Declaració Universal de Drets Humans i en el Concili Vaticà II, en què l’Església catòlica va apostar pel diàleg entre religions.
Planellas, també president de la Conferència Episcopal Tarraconense, que representa els principals arquebisbes i bisbes a Catalunya, va advertir en l’entrevista: "Un xenòfob no pot ser un veritable cristià". I va explicar que no li havia agradat que el juny passat el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, es deixés fotografiar en un acte amb Abascal en el que es va interpretar com un gest de proximitat. Va revelar que així ho va traslladar a Argüello en una xerrada en què li va sol·licitar ser més "prudent" en aquests temes. Li va demanar que tingués present que "no actua en nom propi, sinó en nom de tots els bisbes".
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, va contestar al prelat que igual que "no és cristià ni correcte odiar l’estranger", tampoc "és cristià ni correcte no estimar i defensar el que és propi". "Ni és de bon pastor no guiar, alimentar, protegir o estar disposat a donar la seva vida per les teves ovelles", va expressar.
Es va sumar ahir l’arquebisbe d’Oviedo, Jesús Sanz Montes, en un missatge a X en què denunciava l’"estranya polèmica". "¿On és la reciprocitat negada dels morets amb els cristians q assassinen a les nostres esglésies dins dels seus territoris? ¿Posar-nos formidables citant textos civils o eclesials, pq ens continuïn matant [sic]?", va expressar.
