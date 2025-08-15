El Govern farà més inspeccions al camp després de la mort d'un temporer a Alcarràs

Agricultura planteja revisar els protocols actuals, tenint en compte que les temperatures extremes són cada vegada més habituals. Els Comuns demanen la compareixença de Sàmper al Parlament

Temporers treballant en la recol·lecció de nectarina a Alcarràs. | ZOWY VOETEN

La Conselleria d’Agricultura reforçarà les inspeccions a les finques agrícoles per confirmar que en totes s’estan complint les mesures de seguretat i prevenció de salut laboral durant els episodis de calor extrema que estan previstos per als pròxims dies. El departament, que no descarta activar protocols extraordinaris si la situació meteorològica es complica i empitjora, va convocar ahir les organitzacions del sector a una reunió d’urgència, després de la mort dimarts d’un temporer en una explotació d’Alcarràs (Segrià), presumptament per un cop de calor. En tot cas, la delegada d’Agricultura a Lleida, Núria Gil, va insistir que cal treballar de manera coordinada amb altres departaments de la Generalitat (això inclou Salut i també Empresa i Treball) per revisar i millorar els protocols actuals davant els casos, cada vegada més recurrents, de calor extrema "i adaptar-los a la nova realitat".

Gil va demanar també prudència mentre no es disposi dels resultats definitius de l’autòpsia i de l’expedient de Treball, per determinar amb rigor les causes que van provocar la mort.

En l’actualitat, els empresaris agrícoles estan obligats a adaptar els horaris dels seus treballadors per mirar d’evitar les hores de màxima insolació, incrementar els períodes de descans, facilitar prou punts d’hidratació i assegurar-se que l’empleat utilitza un equipament adequat per protegir-se del sol. "Hem de treballar conjuntament, any rere any, per millorar i professionalitzar encara més la campanya agrària, i garantir unes condicions laborals segures, especialment en períodes d’emergència climàtica com l’actual", va insistir Gil.

Complir la normativa

Davant les denúncies del sector per l’assenyalament del qual ha sigut objecte després d’aquest cas, Gil va remarcar que "els agricultors i el món rural formen part essencial del teixit socioeconòmic, de manera que cal evitar la criminalització del sector agrari i del territori", va reclamar. "És injust i contraproduent reduir-los a estereotips negatius: la gran majoria d’explotacions treballen amb rigor i compleixen la normativa, i el Govern vetllarà per garantir que així sigui", va assegurar la directora dels serveis territorials.

Els Comuns han demanat la compareixença del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, perquè informi de les mesures adoptades pel Govern davant la mort de treballadors durant l’última onada de calor.

