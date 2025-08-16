Els petits municipis catalans aposten per la videovigilància
La Conselleria d’Interior ha autoritzat desenes dispositius en localitats de menys de 20.000 habitants com a Castell d’Aro, Alella o La Jonquera, durant el primer any de mandat del president Salvador Illa.
Clàudia Mas / Manuel Arenas
El que va començar com una eina de vigilància urbana a les grans ciutats de Catalunya s’ha transformat en una tendència en auge entre els municipis menys poblats. Si fins fa poc eren Barcelona, Sabadell o l’Hospitalet de Llobregat les ciutats que anunciaven la instal·lació de càmeres de videovigilància als seus carrers, ara s’hi han sumat petites localitats que reclamen el seu lloc en aquesta tecnologia.
Ho corroboren les dades de la Conselleria d’Interior del primer any de Govern Illa a què ha accedit EL PERIÓDICO: sis de cada deu (66%) municipis catalans que han sol·licitat i rebut autorització d’Interior per desplegar sistemes de videovigilància amb finalitats de seguretat ciutadana tenen menys de 25.000 habitants.
Són exemples de la tendència municipis com a Castell d’Aro, amb 11.970 habitants, que ha sol·licitat 70 càmeres o Alella, que amb una població de 9.990 veïns ha tramitat 50 dispositius. Els segueixen La Jonquera (3.313 habitants) amb 45 càmeres Banyoles (20.401) amb 44, i Sant Quirze del Vallès (20.296) amb 36. Tot i que els grans municipis, Barcelona al capdavant, han continuat rebent autoritzacions d’Interior, és remarcable el protagonisme de les localitats menys poblades.
Comissió específica
Des de l’inici del mandat actual, fa tot just nou mesos, Interior ha autoritzat -o renovat- la instal·lació de sistemes de videovigilància en 120 municipis catalans. 54 expedients més es troben en fase de resolució. Tanmateix, l’autorització definitiva depèn de la Comissió de Videovigilància, presidida pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Es pot matisar, no obstant això, que el vistiplau té una lectura més política que tècnica, ja que no implica automàticament que les càmeres siguin actives, una cosa que passa a controlar cada ajuntament.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha recolzat públicament l’estratègia de la videovigilància per millorar la percepció de seguretat en els municipis catalans. Especialment en els petits «sense Policia Local o amb cossos que depenen dels Mossos d’Esquadra a més de 60 quilòmetres», va assenyalar Parlon en la línia del focus municipalista del Govern després d’una Junta de Seguretat de Sabadell. En aquests entorns locals poc poblats, les càmeres no emergeixen únicament com a element dissuasiu sinó com a mesura compensatòria de la limitada presència policial.
Els consistoris, per la seva banda, justifiquen les decisions amb dades de percepció ciutadana. Fonts de l’Ajuntament d’Alella expliquen a aquest diari que la instal·lació s’ha prioritzat en zones amb menor sensació de seguretat. I afegeixen que moltes de les càmeres ja estaven previstes anteriorment tot i que, puntualitzen, «no totes les sol·licitades estan actualment en funcionament». En alguns casos, fins i tot, han hagut de tornar a demanar l’autorització per a sistemes ja anunciats.
En Castell d’Aro, l’aposta és encara més decidida. Fonts municipals detallen que les primeres càmeres van començar a instal·lar-se el 2012 i que actualment el municipi compta amb 80 dispositius repartits en 39 punts diferents, majoritàriament duplicats entre càmeres estàndard i lectors de matrícules. La cobertura es concentra en els accessos i sortides del municipi, les urbanitzacions i el nucli urbà. Per a aquest any, el consistori preveu una inversió de 650.000 euros -el pressupost municipal és de 47,7 milions- per incorporar entre 6 i 10 noves càmeres, segons l’estudi tècnic final, que inclouran tecnologia d’Intel·ligència Artificial (IA).
L’enfortiment de les polítiques de videovigilància en petits municipis catalans està precedida per una primera etapa en què els grans han liderat la iniciativa a Catalunya. Com és natural, Barcelona porta la davantera amb un total de 163 càmeres que, durant aquest mandat polític, està previst que siguin augmentades en 500 més. Això sense comptar les més de 300 càmeres que hi ha ubicades en el Port de Barcelona, per exemple per a la identificació de matrícules al recinte portuari, que van renovant-se periòdicament, com mostren les dades d’Interior consultades per aquest diari.
Però altres importants municipis catalans al darrere de la capital també han pujat a l’onada de videovigilància. A Badalona, per exemple, Albiol ha anunciat unes 500 noves càmeres a raó de 12 milions d’euros. Que s’afegiran a les que ja funcionen en el municipi, sobretot en el Pavelló Olímpic del Club Joventut Badalona (La Penya), vigilat pel mig centenar de dispositius segons dades d’Interior.
Sabadell és una altra de les grans ciutats que no es queden enrere en matèria de videovigilància. El va evidenciar el mes de maig passat la consellera Parlon, que va destacar a la cocapital del Vallès com a referent en aquest àmbit. Les dades de la conselleria consultades revelen que el 2024 el municipi liderat per la socialista Marta Farrés va rebre autorització per renovar càmeres de seguretat a la Biblioteca del Nord o al barri de Can Deu, així com el 2023 va renovar també dispositius de seguretat en el polígon industrial Can Roqueta (10) o l’Eix Macià (5), punt neuràlgic del comerç local del centre.
Nous reptes
En el context de la lògica estrictament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la videovigilància cobrarà protagonisme en el futur sistema de seguretat metropolitana que l’Administració espera licitar abans que culmini l’any. La intenció és escalar les experiències locals que fan anys que testegen ajuntaments com l’Hospitalet o Cornellà de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. L’objectiu és mancomunar despeses i que els petits municipis de l’àrea de Barcelona, amb recursos més limitats per implementar aquest tipus de polítiques, puguin fer un pas endavant. A les esmentades ciutats, les càmeres en funcionament permeten ubicar alguns dels principals focus conflictius. És molt il·lustratiu el cas de l’Hospitalet, on els últims anys s’han instal·lat càmeres en ubicacions tan sonades en dispositius policials com la plaça Espanyola, els Blocs Florida o l’avinguda Severo Ochoa.
Al sistema metropolità l’han precedit els desenvolupaments locals que ha implantat l’empresa de Cornellà Einsmer SL a través del denominat sistema M7, que pivota sobre una app mòbil de seguretat ciutadana. Compte fins i tot amb una eina de predicció delictiva. A més dels esmentats municipis, l’aplicador ha trobat important predicament en altres urbs, com en els casos de Just Desvern o Manresa.
