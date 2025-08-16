Protecció Civil alerta que diumenge serà "el pitjor dia" de l'onada de calor amb temperatures de fins a 44ºC
Demana precaució davant de possibles tempestes intenses quan passi la calorada la setmana vinent
Gerard Artigas
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha alertat que diumenge serà "el pitjor dia" de l'onada de calor que pateix Catalunya amb temperatures que poden arribar als 44ºC al sud del país. Entrevistada aquest dissabte per l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Solé ha advertit que hi haurà calor "generalitzada" i "forta" diumenge. "Serà d'un nivell 6 de 6", ha dit, acompanyada de nits també molt caloroses "no només al litoral". Per això ha demanat precaució, evitar exposar-se al sol i hidratar-se.
"Anem molta cura de no estar sota de la insolació del sol, les activitats físiques intentem limitar-les el màxim possible, sobretot el que resta avui de dia i demà, que seran els dies més complicats", ha demanat. També ha fet una crida a assegurar-se que les persones grans, les malaltes i els infants beguin prou aigua. "En cas que tinguéssim alguna incidència o pensem que algú pot necessitar una assistència mèdica, sobretot truquem al 112, demanem aquesta assistència mèdica i passem demà el dia d'aquesta manera, evitant el sol, evitant les activitats fortes, hidratant-nos i, sobretot, també tenint aquesta vigilància per a les persones vulnerables", ha afegit.
La intensitat de la calor farà mantenir les actuals mesures de prevenció, com el tancament de diversos espais naturals del país i l'estat d'alerta per risc d'incendis. De fet, a banda de més calor es preveu que diumenge bufi més vent, la qual cosa afavoreix la propagació d'incendis forestals. És per això que cal evitar iniciar cap foc, suspendre activitats susceptibles de provocar-ne un i estar vigilants en cas de detectar alguna columna de fum. "Com més aviat puguin actuar els operatius, millor solució pot tenir aquell incendi", ha subratllat.
Pel que fa al tancament d'espais naturals, ha assenyalat que es fa no només per evitar-hi incendis sinó per no haver de rescatar persones que s'hi puguin trobar en cas que s'hi origini un foc. "Per un cantó seria un perill per a ells, perquè haurien d'afrontar aquella situació, i per l'altre també els operatius haurien d'estar fent el rescat d'aquestes persones i potser no podrien fer tasques d'extinció, que seria el que en aquell moment haurien de ser el més convenient", ha afirmat.
La previsió és que l'onada de calor vagi amainant a partir de dilluns i que dimecres baixin les temperatures i hi hagi tempestes. Solé ha advertit que aquest canvi de temps pot provocar patacs d'aigua. "Siguem també prudents quan arribin", ha reclamat.
El Servei Meteorològic de Catalunya restringeix l'episodi de calor a les comarques de Ponent de cara a dilluns amb l'estimació que dimarts comenci un canvi de temps amb les primeres precipitacions. Solé, però, ha indicat que "no seria una baixada molt brusca de temperatures", sinó que "s'ajustaria més a la temperatura mitjana d'aquesta època de l'any".
