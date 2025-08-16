Quines restriccions i prohibicions implica el nivell 4 del Pla Alfa a Catalunya, l'alerta màxima per risc extrem d'incendis?
Protecció Civil demana prudència per l'empitjorament de les previsions de temperatures molt altes
Ángel Guerrero
Des d'aquest dissabte està activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi en 126 municipis de 13 comarques i queda restringit l'accés a 11 espais naturals. Segons ha informat la Conselleria d'Interior, l’aplicació va entrar en vigor des de les 00.00 hores d'anit i es restringeix l'accés a onze espais naturals.
Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el seu pla Procicat per calor molt intensa diürna i nocturna, que va començar el dijous 14 i durarà fins a principis de la setmana vinent, informa en un comunicat. El perill per calor es preveu especialment alt aquest dissabte a l'Alta Ribagorça (Lleida) i a les comarques de l'Alt Empordà (Girona), Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià (Tarragona).
Restriccions d'accés en espais naturals protegits
Amb l'activació del nivell 4, es restringeix l'accés als espais naturals especialment vulnerables:
- Cap de Creus
- Massís de l'Albera
- Tivissa-Vandellòs
- Serra de Montsant
- Prades
- Cardó-Boix
- Els Ports
- Montsec Ares-Trago Noguera
- Serra de Llaveria
- Serres de Pradell
- Mont-roig
L'objectiu d'aquestes restriccions és reduir el risc d'ignició, ja que 9 de cada 10 incendis a Catalunya tenen origen humà, i protegir les persones que poguessin trobar-se en aquestes zones si s'iniciés un foc.
Reforç de la vigilància aèria i terrestre
Durant els dies de major risc, els Agents Rurals centraran la seva activitat en la prevenció d'incendis forestals, amb un reforç especial de vigilància aèria i major presència al territori. El dispositiu es completa amb:
- Agrupacions de Defensa Forestal (ADF)
- Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF)
- Voluntariat de Protecció Civil
- Cossos de seguretat
- Personal dels espais naturals afectats
S'instal·larà senyalització informativa i es desplegaran informadors per a conscienciar sobre la importància de complir les restriccions.
Crida a la ciutadania: evitar activitats de risc
Des del Govern es fa una crida a la responsabilitat ciutadana. Es demana evitar qualsevol activitat que pugui implicar risc d'incendi, com l'ús de foc, material pirotècnic o maquinària en zones forestals.
Durant els nivells 3 i 4 del Pla Alfa, queda prohibit:
- Encendre foc en zones forestals o a menys de 500 metres
- Dur a terme activitats que hagin estat prèviament autoritzades si impliquen risc
- Accedir als espais naturals tancats per precaució
Els Agents Rurals supervisaran que es respectin totes aquestes prohibicions, i recorden que poden consultar-se diàriament els nivells de risc i els municipis afectats al web del Pla Alfa.
