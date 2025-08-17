Barcelona recorda el dolor del 17A en silenci i pendent de l'obertura d'una oficina de víctimes
L'expectativa d'una pròxima obertura d'un centre d'atenció als afectats a Catalunya rebaixa la tensió en un acte sobri, en què un grup de manifestants han exhibit cartells vinculant al CNI amb l'atemptat
Jordi Ribalaygue
La tristesa i el dolor han inundat de nou la Rambla per uns instants un altre 17 d'agost, abans que els vianants i els turistes tornessin a fer-se-la seva. El passeig universal de Barcelona ha tornat a reparar en la cicatriu indeleble que va causar la urpada que, aquest diumenge fa vuit anys, el terrorisme gihadista va propinar per sempre en el centre sentimental de la ciutat, quan una furgoneta conduïda per un dels joves de la cèl·lula de Ripoll es va abalançar sobre la multitud en una tarda d'estiu. Els atemptats del 17A en la capital catalana i Cambrils van provocar almenys 368 víctimes, inclosos 16 morts. Persones properes als morts, supervivents i autoritats han tornat una vegada més al mosaic de Joan Miró, on el vehicle va quedar frenat després de l'atropellament massiu, i han rendit tribut als morts i ferits, en una jornada menys tensa que en altres ocasions i en què les víctimes han confiat que aviat es complirà una reivindicació que esperen des de fa anys, la reobertura d'una oficina que les atengui a Catalunya.
«Fa un any hauria dit que no sabia si es faria, però ara estic molt convençut que es farà», ha declarat Robert Manrique, supervivent de l'atemptat d'ETA a Hipercor l'any 1987 i qui abrigalla a desenes d'afectats del 17A des de fa molt. «Encara tenim unes 300 consultes al mes i un alt percentatge és sobre l'oficina, una reclamació de la immensa majoria de víctimes», ha emfatitzat.
Ha calculat que «en uns dos mesos» es pot anunciar la creació de l'oficina de víctimes, de la qual la Generalitat ja va disposar durant un breu període de temps abans de ser eliminada per les retallades en 2010. «És una llàstima que es tanqués perquè, si hagués continuat, tot l'escàndol de buscar i assistir a les víctimes del 17A no hauria passat», ha opinat.
«Han passat vuit anys. Es farà? Espero que sí i que hi hagi notícies aviat», ha insistit Manrique. Al seu torn, ha comentat que els representants dels afectats tenen previstes reunions amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per a acabar de perfilar l'oficina. «Sembla que s'han posat les piles i esperem que estigui aviat, hi ha bona predisposició», ha apreciat Manrique, que ha calculat que no hauria de trigar molt a estar operativa: «L'altra vegada es va muntar en tres setmanes».
No és l'única demanda que els damnificats pel terrorisme abanderen a Catalunya i que el Parlament es va comprometre a adoptar el 2022. Continuen reclamant una llei autonòmica sobre víctimes, en la qual també coincideix l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), que ha organitzat el seu propi homenatge a la part alta de la Rambla. «Catalunya és el segon territori de l'Estat que té més víctimes, costa entendre que no existeixi», ha remarcat Manrique.
Al seu torn, urgeixen que es redacti un protocol d'atenció post-atemptat. Diversos afectats van lliurar un document per a recordar aquestes peticions gens noves als polítics fa un any. Aquesta vegada -amb una seixantena de perjudicats presents per accions d'ETA, Terra Lliure, l'extrema dreta i el gihadisme- no s'ha repetit.
A part, també sol·liciten un centre de memòria sobre el terrorisme a Barcelona. «Més de 20 bandes terroristes han atemptat a Catalunya, això s'ha d'explicar des de la perspectiva de les víctimes», defensa Manrique, qui carregava amb el ninot d'Ironman de Julian Alessandro Cadman, el nen australià de 7 anys que va perdre la vida el 17A.
Protesta per la «veritat»
A l'ofrena floral a la meitat de la Rambla, han acudit el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern, Carlos Prieto; la consellera d'Interior, Núria Parlon, diputats de la cambra catalana, regidors de l'ajuntament i comandaments policials. A la cerimònia -sòbria, solemne i curta- s'ha respectat un mutisme escrupolós, només trencat pels concordes fúnebres del 'Cant dels ocells'.
Durant l'homenatge, hi ha hagut un grup de manifestants que, en silenci, han mostrat cartells amb les consignes 'Estat assassí' i 'n'hi ha prou de botxins'. Enarboraven també una estelada. Formen part de la plataforma 17A exigim responsabilitats, que ha convocat una concentració aquest mateix diumenge davant la Direcció de la Policia Nacional a la Via Laietana.
La protesta ha reunit entre 200 i 300 persones, entorn d'una lona amb el lema «Estat espanyol còmplice, Estat espanyol assassí». El trànsit en el tram alt de l'avinguda s'ha tallat durant una hora. Han acudit dirigents de Junts, com Laura Borràs, Jordi Turull, Pilar Calvo o Jordi Martí, així com el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach.
Al mateix temps que mossos d'esquadra i policies nacionals custodiaven la comissaria, els congregats han exhibit banderes i consignes a favor de la independència de Catalunya. També han exigit al Govern central que desclassifiqui documents secrets i aclareixi els vincles de l'eximam de Ripoll i cervell de l'atac, Abdelbaky Es Satty, amb els serveis secrets espanyols.
Els calius del 17A i les incògnites sobre com es va preparar i es va executar la infàmia han revivat durant els últims mesos, a mesura que s'han encadenat compareixences a la comissió d'investigació del Congrés sobre els atemptats a Catalunya. Va ser una de les condicions d'ERC i Junts a Pedro Sánchez a canvi de la investidura el 2023.
Les declaracions a la cambra, que es reprendran a la tardor, han servit per alimentar sovint els interrogants sobre el crim. L'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán va reconèixer que agents dels serveis secrets es van reunir amb Es Satty mentre estava empresonat l'any 2014, però va negar que fos col·laborador ni informador dels espies. L'excomissari José Manuel Villarejo va assegurar que la matança es podia haver evitat i que es van cometre negligències, mentre el terrorista que va sobreviure a l'explosió de la casa d'Alcanar, Mohammed Houli Chemnal, va sostenir que el CNI sabia que la cèl·lula anava a passar a l'acció.
«Clar que les víctimes volen saber la veritat, hi ha coses en la sentència que no quadren», ha expressat Manrique, que ha afegit que els afectats tenen interès a conèixer les conclusions de la comissió de recerca. «Qui més qui menys comenta que vol saber tot el que va passar perquè no torni a passar i que, si es va fer alguna cosa malament, no torni a ocórrer», ha indicat. Així mateix, ha destacat que els manifestants no hagin prorromput en proclames ni crits en l'homenatge en la Rambla als morts i ferits de fa vuit anys.
