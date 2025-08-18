El Govern manté les restriccions per l'elevat risc d'incendis aquest dilluns

Els espais naturals tancats seguiran així i hi haurà 116 municipis en risc extrem de foc

El cotxe dels Agents Rurals al fons i en primer terme un cartell que anuncia algunes restriccions de circulació al Parc Natural del Cap de Creus

El cotxe dels Agents Rurals al fons i en primer terme un cartell que anuncia algunes restriccions de circulació al Parc Natural del Cap de Creus / ACN

ACN

Barcelona

El Govern ha anunciat que aquest dilluns es mantindran les actuals restriccions per tal d'evitar incendis forestals. Així, continuaran tancats els 9 espais naturals que tenen l'accés restringit des de dissabte i no es podran fer certes activitats al medi natural. A més, hi haurà 116 municipis de 13 comarques diferents en perill extrem d'incendi. Es tracta de localitats de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Segrià i la Terra Alta.

Els pronòstics auguren una lleugera millora respecte d'aquest diumenge, que ha estat el zenit del risc d'incendis d'aquest estiu per l'onada de calor, la baixa humitat i el vent. El perill, però, segueix molt alt a Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i punts de l'Alt Empordà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents