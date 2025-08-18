El Govern manté les restriccions per l'elevat risc d'incendis aquest dilluns
Els espais naturals tancats seguiran així i hi haurà 116 municipis en risc extrem de foc
ACN
El Govern ha anunciat que aquest dilluns es mantindran les actuals restriccions per tal d'evitar incendis forestals. Així, continuaran tancats els 9 espais naturals que tenen l'accés restringit des de dissabte i no es podran fer certes activitats al medi natural. A més, hi haurà 116 municipis de 13 comarques diferents en perill extrem d'incendi. Es tracta de localitats de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Segrià i la Terra Alta.
Els pronòstics auguren una lleugera millora respecte d'aquest diumenge, que ha estat el zenit del risc d'incendis d'aquest estiu per l'onada de calor, la baixa humitat i el vent. El perill, però, segueix molt alt a Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i punts de l'Alt Empordà.
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- El fum dels incendis de l'oest de la Península enterboleix el cel de la regió
- Jordi Selga, alcalde de Guixers: «Tothom pot accedir als espais naturals de bany, però no en vehicle»
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- El pont d’agost posa la Cerdanya al seu punt màxim de rendiment turístic
- L’històric Soccer canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Així li va quedar la cara a Joan García després de la puntada de Muriqi