Després de la petició d’un sector crític
Junqueras s'obre a una consulta interna per decidir si ERC manté el suport a Illa
El líder republicà creu que la ministra Montero «no és la persona que més pot contribuir que hi hagi pressupostos» a l’Estat
Gisela Boada
«Estem a favor de consultar sempre tot amb tothom». Així s’ha pronunciat el president d’ERC, Oriol Junqueras, sobre la possibilitat de celebrar un referèndum intern per decidir si el partit ha de continuar recolzant el Govern de Salvador Illa. La proposta sorgeix després que la setmana passada un dels sectors crítics dels republicans, el Col·lectiu Primer d'Octubre, sol·licités a la direcció que convoqués aquesta consulta a la militància, al considerar que el PSC no està complint el pacte d’investidura amb Illa.
Va ser precisament la militància republicana qui va avalar aquest acord amb el PSC en el seu moment, amb el 53,5% dels vots. No obstant, des del Col·lectiu Primer d’Octubre reclamen ara poder decidir internament quin és l’estat de compliment del pacte. Aquest dimarts, en el marc de les jornades de la Universitat Catalana d’Estiu que se celebra a Prada de Conflent, Junqueras ha reiterat que és conscient que Illa no ha complert els acords segellats fa un any i ha assegurat que la negociació d’uns pressupostos per al 2026 encara està «anys llum».
Compromisos pendents
Segons el líder republicà, el principal obstacle per abordar els comptes públics —o qualsevol altra qüestió que requereixi el suport d’ERC— és que les bases presentades al juliol per al nou model de finançament català, que sustenten l’acord d’investidura, són «clarament insuficients» i es troben «anys llum del que hauria de ser». Quan es van posar sobre la taula, després de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, els republicans ja van amenaçar de retirar el seu suport a la legislatura si no «rectificaven».
Des de fa dies, des d’ERC pressionen perquè Illa no doni per descomptat els seus vots de cara a la legislatura si no comencen a complir el que entenen que ha de permetre més sobirania fiscal per a Catalunya, que passa per avançar en la recaptació dels impostos des de la hisenda catalana. «Si el PSC vol nous pressupostos, segur que s’esforçarà a millorar el model de finançament i a millorar la recaptació dels impostos des de Catalunya», ha insistit.
Els comptes del Govern
Més enllà de mostrar-se obert a celebrar la consulta interna, Junqueras ha remarcat que la posició de la direcció d’ERC és «clara»: «No hi haurà nous acords amb el PSC, per exemple, en matèria pressupostària, fins que no es compleixin els pactes sobre el model de finançament i sobre la recaptació fiscal». Les seves paraules també al·ludien als comptes públics del Govern espanyol, amb qui ERC manté un acord d’investidura amb Pedro Sánchez.
En aquest sentit, Junqueras s’ha mostrat especialment crític amb la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, a qui ha acusat de no complir els compromisos adquirits en matèria de model de finançament i de no ser una persona adequada per negociar els nous comptes públics. «Una ministra que prefereix continuar treballant amb un model caducat des de fa vuit anys, crec que no és la persona que més pot contribuir a generar els consensos necessaris perquè hi hagi uns nous pressupostos», ha etzibat.
