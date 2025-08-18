Indignació
Un municipi català, fart del repte viral de defecar a l’aigua: contracta vigilants després del tercer tancament en una setmana
La instal·lació de Tàrrega va haver de tancar novament aquest dissabte, el mateix dia que havia reobert portes
Meritxell M. Pauné
Tàrrega vol tancar d’una vegada el repte viral que castiga la seva piscina pública aquest estiu. Aquest dissabte la reobria i la va haver de tornar a tancar, per tercera vegada en una setmana, després de patir una broma que no té cap gràcia. Es tracta de defecar a l’aigua, un suposat desafiament o joc que circula a les xarxes socials i que suposadament s’ha encapritxat amb aquesta població de Lleida.
L’Ajuntament va anunciar la vigília que la Policia Local vigilaria de paisà el recinte, però atesa la reincidència ha pujat l’aposta amb la contractació d’una empresa de vigilància privada. Mitjançant un decret d’alcaldia, ha sol·licitat immediatament un reforç per aturar la barrabassada. «Es vol posar fi a la presència d’excrements humanes a la piscina gran, incidència que s’ha repetit tres vegades durant aquesta setmana i que ha obligat al seu tancament», apunta un comunicat consistorial, amb referència a les clausures forçoses de dimecres, divendres i dissabte.
Dues persones uniformades custodien la piscina des d’aquest diumenge a les 10.30 h, a l’obrir portes aquest diumenge el recinte una vegada realitzades dissabte a la tarda totes les tasques de desinfecció amb clor. Una s’encarrega del control d’accessos i l’altra, de la zona de bany i les activitats que s’hi fan, en coordinació amb la policia i personal municipals.
El vigilant de l’entrada i els recepcionistes «revisaran bosses i motxilles» a tots els assistents, perquè «se sospita que les femtes poden emportar-se des de casa en una bossa», indica la nota. «A més, es procedirà a comprovar el DNI de les persones que accedeixin amb l’entrada d’un dia», avisa, ja que els abonaments són telemàtics i queden ja registrats els seus titulars. L’empresa treballarà a la piscina fins a finalitzar la temporada d’obertura, el diumenge 7 de setembre.
Com ha explicat EL PERIÓDICO, les femtes en piscines públiques poden transmetre infeccions i malalties i ja van protagonitzar modes virals el 2018 i el 2019, just abans de la pandèmia, majoritàriament en modalitat nocturna. Després d’uns casos detectats al País Valencià, autonomies com Múrcia, Andalusia o Madrid van haver de tancar diverses piscines. Aquest 2025 ha afectat desenes de piscines peninsulars, fins a 300 segons algunes estimacions, tot i que rarament pot demostrar-se que siguin actes vandàlics i no accidents infantils. A Catalunya han transcendit tancaments a Alcarràs, Artés, Corbins, Almacelles, Bellver de Cerdanya, Berga i Sant Joan de Vilatorrada.
Egoisme i risc penal
L’alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú confia que aquestes mesures permetran «exercir un control eficaç per evitar aquests comportaments, que semblen obeir un repte viral». Al tractar-se d’un delicte contra la salut pública, la gamberrada pot comportar fins i tot penes de presó els autors. «Les conseqüències per als responsables són molt serioses», avisa Pijuan.
«No és només un acte incívic, també és un acte d’egoisme, ja que es priva l’ús de la piscina a la ciutadania en plena onada de calor», insisteix. Com que el recinte és «refugi climàtic», es va permetre continuar utilitzant les dutxes, la piscina petita i l’ombra de l’arbratge. A més, els usuaris poden acudir gratis a les properes piscines d’Altet i Claravalls.
L’Ajuntament promet destinar els màxims esforços a «evitar que es repeteixin aquests fets tan lamentables», però també demana complicitat a la ciutadania perquè alerti de qualsevol comportament sospitós. Les càmeres de videovigilància, que com ha explicat aquest diari s’estenen als municipis petits de Catalunya, no pot instal·lar-se en piscines per protecció de la intimitat. El protocol establert implica tancar el vas d’aigua, evacuar tots els banyistes, extracció immediata de les femtes, anàlisi i control de la qualitat de l’aigua i finalment tractaments de cloració de xoc que duren unes 12 hores. A continuació, detalla Tàrrega, «es realitza la desinfecció dels sistemes de filtració i el control rigorós de clor i pH per garantir la reobertura en condicions òptimes».
