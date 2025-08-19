Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
Els investigadors sospiten que l'home va patir un desmai durant la immersió
ACN / EFE
Un català, veí d'Espugles de Llobregat de 37 anys, ha mort mentre feia pesca submarina a Bali (Indonèsia). Fonts del ministeri d'Exteriors han confirmat la defunció, i que l'ambaixada a Jakarta està seguint el cas i en contacte amb la família. L'home estava fent aquesta activitat amb tres persones més al poble de Pemuteran, quan cap a la una del migdia de diumenge ja no va tornar a aparèixer a la superfície. Segons els mitjans locals, els equips de rescat no el localitzaven, i finalment van ser dos submarinistes que el van localitzar a uns 20 metres de fondària. Els investigadors sospiten que podria haver patit un desmai o haver-se quedat sense oxigen durant la immersió.
Fonts de la delegació del govern espanyol a Catalunya, que no donaran dades identificatives per respecte a la família, han confirmat que es troben en contacte permanent amb la Direcció General d'Emergències Consulars per conèixer la situació amb detall.
El cònsol de Jakarta s'està desplaçant a la zona del succés per fer la identificació del cos. Posteriorment, i seguint la legislació indonèsia, iniciaran el procés de repatriació.
