Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali

Els investigadors sospiten que l'home va patir un desmai durant la immersió

La platja de Pemuteran, a Bali

La platja de Pemuteran, a Bali / Soumyadeep

ACN / EFE

Barcelona

Un català, veí d'Espugles de Llobregat de 37 anys, ha mort mentre feia pesca submarina a Bali (Indonèsia). Fonts del ministeri d'Exteriors han confirmat la defunció, i que l'ambaixada a Jakarta està seguint el cas i en contacte amb la família. L'home estava fent aquesta activitat amb tres persones més al poble de Pemuteran, quan cap a la una del migdia de diumenge ja no va tornar a aparèixer a la superfície. Segons els mitjans locals, els equips de rescat no el localitzaven, i finalment van ser dos submarinistes que el van localitzar a uns 20 metres de fondària. Els investigadors sospiten que podria haver patit un desmai o haver-se quedat sense oxigen durant la immersió.

Fonts de la delegació del govern espanyol a Catalunya, que no donaran dades identificatives per respecte a la família, han confirmat que es troben en contacte permanent amb la Direcció General d'Emergències Consulars per conèixer la situació amb detall.

El cònsol de Jakarta s'està desplaçant a la zona del succés per fer la identificació del cos. Posteriorment, i seguint la legislació indonèsia, iniciaran el procés de repatriació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents