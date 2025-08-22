Permís denegat
Israel impedeix l’entrada a Collboni en el seu primer viatge oficial al Pròxim Orient
Les autoritats li han notificat la revocació del seu visat per poder entrar al país hebreu
Judith Cutrona
Israel ha denegat l’entrada al país a l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el seu primer viatge oficial al Pròxim Orient, segons ha pogut confirmar El Periódico. El primer edil havia d’aterrar a Tel-Aviv aquest divendres a la nit, però a última hora les autoritats li han notificat la revocació del seu permís per poder entrar al país hebreu.
El viatge institucional de Collboni tenia per objectiu mantenir trobades amb alcaldes palestins i atendre diverses invitacions de ciutats amb les quals la capital catalana manté relacions de cooperació, en el marc de diferents actes previstos al territori.
La decisió de prohibir-li l’entrada a Israel arriba tres mesos després que l’Ajuntament de Barcelona tornés a suspendre de nou les relacions amb l’Estat hebreu. També va suspendre l’agermanament amb Tel-Aviv «fins que es restableixi el respecte al Dret Internacional i al Dret Internacional humanitari, i es garanteixi el respecte als drets bàsics del poble palestí».
