Els catalans que resideixen a l'exterior ja poden donar-se d'alta a La Meva Salut a distància
El Govern amplia els tràmits digitals pel mig milió de catalans que viuen fora
ACN
Els catalans residents a l’exterior ja poden donar-se d’alta a La Meva Salut sense necessitat de desplaçar-se a Catalunya. Aquesta és una de les principals novetats entre la vintena de nous tràmits digitals que el Govern ha posat en marxa per facilitar l’accés als serveis públics des de fora del país. Amb aquesta ampliació, ja són 142 els tràmits disponibles al web de Catalunya Exterior. Jaume Duch, conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, afirma en declaracions a l’ACN que aquesta ampliació té com a objectiu facilitar la vida pràctica dels catalans a l’exterior.
"Hi ha gairebé mig milió de catalans que viuen fora de les nostres fronteres i que també són prioritat del Govern de Catalunya", ha assegurat Duch, que considera una "molt bona notícia" que s'ampliïn els tràmits que es poden fer a distància per "facilitar la vida pràctica" dels ciutadans.
En molts casos, ha dit el conseller, les gestions tenen a veure amb el retorn d'aquests catalans al país, però també hi ha tràmits culturals, de salut o memòria històrica.
Salut i altres tràmits
Fins ara, donar-se d’alta a La Meva Salut –la plataforma digital que dona accés a l’historial mèdic, resultats de proves, receptes i cites- només era possible des de dins del territori català. Ara, però els residents a l’estranger poden gestionar aquest tràmit completament en línia, cosa que suposa un canvi significatiu per a gairebé mig milió de catalans que viuen a l’estranger.
El paquet de novetats inclou un total de set tràmits nous relacionats amb l’àmbit sanitari, entre els quals hi ha també la programació de visites al CAP i la inscripció al registre de donació d’òrgans i teixits.
A més de l’àmbit de salut, el Govern ha activat nous tràmits per fomentar l’emprenedoria i el talent català a l’exterior, reconèixer trajectòries amb premis i beques i facilitar la reparació jurídica de víctimes del franquisme.
