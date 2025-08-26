El tràgic temporal
El cap de Climatologia de l’Aemet a València admet errors en la dana
«Ni en els meus pitjors somnis imaginava que hi hauria 228 morts», afirma José Ángel Núñez
Divendres vinent tornarà a València la protesta contra Mazón al complir-se 10 mesos del 29-0
El Periódico
José Ángel Núñez Mora, cap de Climatologia de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) al País Valencià i representant d’aquesta entitat en el Cecopi (Centro de Coordinació Operatiu Integrat), el cervell de l’emergència durant la dana del 29 d’octubre, va assegurar ahir al programa de Les notícies del matí d’Àpunt que amb 228 morts no es pot estar «satisfet». Per això, al ser interrogat sobre quin aprenentatge obtenen de la gestió de l’emergència del 29-O va fer autocrítica i va reconèixer que en l’organisme estatal no poden estar contents atès el fatídic desenllaç amb què es va saldar el 29-O.
«Som un mecanisme més dins de l’engranatge de la gestió de l’emergència. És evident que tot el sistema s’ha vist fet malbé. Tampoc diré que nosaltres ho hem fet molt bé. Hem d’analitzar el sistema en conjunt, la realitat és que hi va haver 228 morts», va assegurar.
Núñez Mora, que ja va declarar com a testimoni davant la jutge i el fiscal de la dana, tot i que les acusacions populars d’ultradreta van intentar que se’l cités com a investigat, extrem que va rebutjar la magistrada, va assegurar: «Evidentment, jo no sabia que caurien 770 litres a Torís. Ni en els meus pitjors somnis imaginava que hi hauria 220 morts a causa d’aquesta riuada». Així mateix, va recordar que l’ens meteorològic basa les seves previsions en la superació de llindars i en probabilitats d’ocurrència, per la qual cosa van decretar des de primera hora l’avís vermell, que és el màxim nivell de risc i que implica perill per a la vida.
«Dia de perill extraordinari»
Es va mostrar confiat que la gent comprèn que, davant una alerta, hi ha un percentatge de casos en els quals després no passa res, però que això no ha de fer que s’infravalorin els avisos, sinó que cal aprendre a llegir-los. «Tenim una eina molt potent que és la ciència, i ens advertia que aquest [el 29-O] era un dia de perill extraordinari», va concloure.
Núñez, que també ha estat en el punt de mira de les crítiques del Consell, va defensar que van fer tot el que van poder amb la informació de què disposaven en aquell moment, però va admetre que és necessari «analitzar» tot el sistema per evitar que es pugui repetir una tragèdia similar. «L’objectiu dins dels estatuts de l’Aemet és protegir béns i vides, i hi va haver 228 morts. No podem estar satisfets», va remarcar. De fet, el Consell ha criticat en els últims mesos a l’Aemet per la predicció de pluja que va fer el 29 d’octubre, que considera errònia.
El cap de Climatologia va lamentar, durant l’entrevista en À Punt, haver-se vist «envoltat al foc creuat polític» i va defensar que des de l’Aemet van fer el treball com tocava: «Des del primer moment vaig veure clar que s’intentava responsabilitzar els tècnics».
Divendres vinent, quan farà deu mesos de la riuada, la protesta mensual contra la gestió de la catàstrofe per part de l’Executiu de Carlos Mazón tornarà a València. L’anterior convocatòria, la novena, va tenir lloc a Catarroja, informa Miriam Bouiali. La manifestació passarà de la zona zero a la plaça de la Mare de Déu.
