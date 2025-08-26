Catalunya intensifica l’ofensiva contra la venda ambulant il·legal
En els últims mesos hi ha hagut una dotzena de grans operacions contra el ‘top manta’. També s’han intensificat les inspeccions en comerços.
Germán González
L’operació contra el top manta desenvolupada ahir a Roses (Alt Empordà) és l’última d’una ofensiva policial que Catalunya ha intensificat en els últims mesos. Prova d’això, una dada: només en els últims quatre mesos hi ha hagut una dotzena de dispositius policials d’envergadura. Un dels més destacats va ser el desenvolupat al juny a Salou (Tarragonès) en què la policia va confiscar 23 tones de material falsificat, valorat en més de 5,6 milions, i va detenir 19 persones.
D’aquesta intensificació de la pressió policial en donen fe des de l’Associació per a la Defensa de la Marca (Andema). El top manta no és exclusiu de Catalunya però als mesos d’estiu bona part del negoci que opera en punts de l’interior de l’Estat es trasllada a la costa. Però "és Catalunya la comunitat que es posa més les piles per erradicar aquest problema. Hi ha hagut un canvi d’actitud fonamental per obtenir aquests resultats", diu Gerard Guiu, director general d’Andema.
Al març, remarca Guiu, l’entitat va firmar un conveni de col·laboració amb cossos policials i administracions locals per "reforçar la lluita contra els delictes relacionats amb la propietat industrial a Catalunya". I els efectes ja els noten: "Estem notant que les diferents policies estableixen una col·laboració més estreta quan es tracta d’aquest tipus de delictes, treballant colze a colze encara que formin part de diferents cossos", apunta el directiu. L’operació de Roses o la de Salou són exemples d’aquesta coordinació policial de què parla Guiu.
Roses és un dels municipis en el qual la venda de falsificacions al carrer està més arrelada. Però des d’Andema assenyalen altres punts calents, com per exemple Sitges (Garraf), Barcelona, Salou (Tarragonès) o Cambrils (Baix Camp), municipi en el qual la patronal de marques va firmar el seu acord amb els Mossos.
Contra les màfies
No només s’actua contra els venedors, sinó també contra les màfies que hi ha darrere, els grups criminals organitzats que subministren els productes falsos als venedors. A més, es pretén acusar els importadors del delicte de pertànyer a una organització criminal juntament amb el de vulnerar la propietat intel·lectual, fet que agreuja la pena de presó. La Guàrdia Civil també ha intensificat les inspeccions en comerços de la costa catalana per determinar si venen productes falsos al costat d’altres de legals.
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola