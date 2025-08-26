Arriba a Catalunya un temps més inestable i tempestes

Les precipitacions d’ahir van ser escasses, però avui i sobretot demà s’espera un empitjorament del temps, especialment al Pirineu.

No es recomana que es facin activitats en alta muntanya demà ni dijous

Un xàfec a Girona, aquest estiu | MARC MARTÍ

Guillem Costa

Barcelona

La setmana s’ha iniciat a Catalunya amb un cel canviant. Ahir es van registrar episodis de precipitacions suaus en alguns punts de la costa, incloent-hi la ciutat de Barcelona, i després es van desplaçar cap a l’interior. Van caure xàfecs, i fins i tot tempestes, a diferents sectors del Pirineu, a les comarques del Berguedà i de la Garrotxa. Aquestes primeres precipitacions, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat), van ser el preàmbul d’un gir en el temps que donarà pas a un episodi d’inestabilitat més marcat a partir de demà, dimecres.

Els dies vinents estaran dominats pel cel encapotat i xàfecs, que afectaran sobretot l’àrea del Pirineu, però poden aparèixer a totes les comarques. L’Agència Estatal de Meteorologia va emetre ahir dos avisos per tempestes per a avui i demà, tot i que circumscrits a la meitat nord de la província de Lleida

Ahir les precipitacions es van concentrar a l’extrem nord de Catalunya, incloses les capçaleres dels rius Ter i Llobregat, i a partir d’avui poden aparèixer en altres zones pròximes a la serralada pirinenca. Demà la situació es complica. Les previsions anuncien un augment de la variabilitat, amb tempestes intenses que en alguns casos poden anar acompanyades d’un elevat component elèctric, fins i tot de calamarsa i de ratxes de vent potents.

El Meteocat adverteix que no és recomanable portar a terme activitats d’alta muntanya demà ni dijous, a causa del risc elevat de tempestes i de fenòmens adversos, que poden provocar canvis sobtats en el temps i posar en perill els excursionistes. L’episodi de temps revolt es prolongarà com a mínim fins dijous, abans que l’atmosfera no s’estabilitzi de cara al cap de setmana. A la costa també poden aparèixer pluges disperses, tot i que amb menys intensitat que no a les comarques de muntanya.

Temperatures estables

Dissabte i diumenge, en concret, s’espera un repunt de les temperatures i menys precipitacions. No obstant, malgrat que la calor es mantindrà, no es preveuen onades de calor ni temperatures extremes que tornin a apujar els termòmetres als nivells de fa unes setmanes. Les últimes hores les màximes a Catalunya tan sols han estat per sobre de 32 graus a la zona de la vall de l’Ebre, però a Barcelona, amb prou feines es van superar 28 graus. Es tracta d’unes dades similars a la mitjana de les últimes tres dècades, fins i tot una mica per sota.

