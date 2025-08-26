Arriba a Catalunya un temps més inestable i tempestes
Les precipitacions d’ahir van ser escasses, però avui i sobretot demà s’espera un empitjorament del temps, especialment al Pirineu.
No es recomana que es facin activitats en alta muntanya demà ni dijous
Guillem Costa
La setmana s’ha iniciat a Catalunya amb un cel canviant. Ahir es van registrar episodis de precipitacions suaus en alguns punts de la costa, incloent-hi la ciutat de Barcelona, i després es van desplaçar cap a l’interior. Van caure xàfecs, i fins i tot tempestes, a diferents sectors del Pirineu, a les comarques del Berguedà i de la Garrotxa. Aquestes primeres precipitacions, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat), van ser el preàmbul d’un gir en el temps que donarà pas a un episodi d’inestabilitat més marcat a partir de demà, dimecres.
Els dies vinents estaran dominats pel cel encapotat i xàfecs, que afectaran sobretot l’àrea del Pirineu, però poden aparèixer a totes les comarques. L’Agència Estatal de Meteorologia va emetre ahir dos avisos per tempestes per a avui i demà, tot i que circumscrits a la meitat nord de la província de Lleida
Ahir les precipitacions es van concentrar a l’extrem nord de Catalunya, incloses les capçaleres dels rius Ter i Llobregat, i a partir d’avui poden aparèixer en altres zones pròximes a la serralada pirinenca. Demà la situació es complica. Les previsions anuncien un augment de la variabilitat, amb tempestes intenses que en alguns casos poden anar acompanyades d’un elevat component elèctric, fins i tot de calamarsa i de ratxes de vent potents.
El Meteocat adverteix que no és recomanable portar a terme activitats d’alta muntanya demà ni dijous, a causa del risc elevat de tempestes i de fenòmens adversos, que poden provocar canvis sobtats en el temps i posar en perill els excursionistes. L’episodi de temps revolt es prolongarà com a mínim fins dijous, abans que l’atmosfera no s’estabilitzi de cara al cap de setmana. A la costa també poden aparèixer pluges disperses, tot i que amb menys intensitat que no a les comarques de muntanya.
Temperatures estables
Dissabte i diumenge, en concret, s’espera un repunt de les temperatures i menys precipitacions. No obstant, malgrat que la calor es mantindrà, no es preveuen onades de calor ni temperatures extremes que tornin a apujar els termòmetres als nivells de fa unes setmanes. Les últimes hores les màximes a Catalunya tan sols han estat per sobre de 32 graus a la zona de la vall de l’Ebre, però a Barcelona, amb prou feines es van superar 28 graus. Es tracta d’unes dades similars a la mitjana de les últimes tres dècades, fins i tot una mica per sota.
- Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- L'arribada d'una nova Dana posa en alerta Catalunya
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles