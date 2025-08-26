Reforma de l’Administració
El Govern impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
La norma, que afectarà gairebé 400.000 treballadors públics de la Generalitat, ajuntaments i universitats, es començarà a tramitar a la tardor
Els pròxims cinc anys es jubilaran 24.000 empleats públics i serà tot un repte substituir-los
Quim Bertomeu
Una de les fites més importants, i complexes, que persegueix el Govern de Salvador Illa en aquest mandat és una profunda reforma del funcionament de l’Administració pública. Fins ara ja ha anunciat un projecte de llei per professionalitzar els directius del sector públic i un altre per facilitar la relació dels ciutadans amb l’Administració. Ara, l’Executiu català prepara un tercer projecte de llei en la mateixa direcció que, en aquest cas, busca millorar i agilitzar el procés de selecció dels treballadors públics i la seva mobilitat entre administracions. Segons va poder saber El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, l’objectiu és registrar l’avantprojecte davant el Parlament a finals de setembre o principis d’octubre.
La norma, que de nou es pilota des de la conselleria de Presidència d’Albert Dalmau, es dirà llei de l’ocupació pública catalana i persegueix crear un "model propi" que respongui a la competència que té la Generalitat sobre "el règim estatutari del personal" de les administracions públiques catalanes. Per tant, la nova normativa serà aplicable no solament als treballadors de la Generalitat, sinó també al personal dels 947 ajuntaments i de les universitats públiques catalanes. Això són uns 397.000 empleats públics.
El principal problema actual és que, en qüestió de personal, la Generalitat es regeix per un decret legislatiu de fa 28 anys i per altres normatives secundàries que tenen, pel cap baix, gairebé dues dècades. "Són instruments de gestió rígids o poc flexibles i amb absència de planificació", al·leguen a la plaça de Sant Jaume. Per tant, amb la nova proposta es busca dissenyar una norma global que respongui a les necessitats actuals. "Una norma actualitzada amb vocació de permanència. Volem una llei que duri 25 anys més", expliquen fonts del Govern.
Òrgans professionals
Un dels objectius del text legislatiu serà implementar un nou sistema de selecció de persones. Per exemple, crearan "òrgans permanents de selecció" per agilitzar la provisió de treballadors quan calgui. És a dir, es professionalitzaran els tribunals de selecció amb persones que, a diferència d’ara, es dedicaran només a això. La Generalitat calcula que els cinc anys vinents es jubilaran 24.000 treballadors públics i serà tot un repte substituir-los. La llei, que forma part dels acords d’investidura, també donarà en el camp de la selecció més protagonisme a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Ha de servir per afrontar "l’envelliment de la plantilla" i la "necessitat de relleu generacional".
Un altre dels reptes de la nova norma serà millorar la col·laboració entre administracions –es transformarà el Consell Català de la Funció Pública en el Consell de l’Ocupació Pública Catalana– i es facilitarà la "mobilitat efectiva" entre el personal de tota l’estructura de la Generalitat i els ajuntaments. Això està pensat, per exemple, per als ajuntaments petits que de vegades tenen problemes per proveir-se de treballadors públics. A més, tot sovint aquestes administracions petites solament ofereixen places a temps parcial, de manera que es facilitarà que els funcionaris puguin prestar serveis a temps parcial en diferents administracions al mateix temps.
La norma té més de 200 articles i atendrà moltes altres qüestions. També es volen implementar mesures per a la igualtat efectiva –plans d’igualtat i protocols contra l’assetjament psicològic i sexual– i iniciatives per a la transparència, com una plataforma única en què s’hagin de publicar totes les ofertes de treball públic disponibles.
Una vegada la norma arribi al Parlament, el Govern haurà de buscar els suports necessaris perquè tiri endavant. Per aconseguir-ho, a la Generalitat asseguren que ja han començat a teixir un "consens" previ. Ara per ara, la recepció ha sigut bona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola