El caos ferroviari
Illa cita Renfe i Adif per demanar actuacions "urgents" a Rodalies
El Govern trasllada a les companyies la preocupació per les incidències d’aquests dies
Sara González
El president, Salvador Illa, va cridar a files Renfe i Adif després de les nombroses incidències a Rodalies dels últims dies. El cap de la Generalitat va decidir agafar personalment les regnes de la situació i es reunirà dimarts, 2 de setembre, amb els comandaments de totes dues empreses ferroviàries per exigir-los mesures "urgents, contundents i estructurals". L’objectiu del Govern és que el caos als trens deixi de ser una gota malaia en el seu segon any de mandat i un maldecap que altera la pau de la legislatura.
"Volem assegurar un curs polític en què episodis com els viscuts aquest cap de setmana no es tornin a repetir", va admetre la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que va ser reprovada per la majoria del Parlament al març després de nombroses avaries que van alterar greument el servei. De fet, ahir a primera hora la mateixa Paneque i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, es van reunir amb caràcter urgent amb Adif i Renfe per traslladar-los la "preocupació" del Govern i fixar la cita amb el president la setmana vinent per intervenir en l’assumpte.
Les obres de millora de la infraestructura, va advertir la també portaveu de l’Executiu, es porten a terme i tenen danys col·laterals que fan comprensible el "cansament" dels usuaris. "Són tan necessàries com molestes", va admetre. Però tot seguit va afegir que "no es pot acceptar" que el nivell de les incidències sigui com el que s’ha viscut en aquesta recta final d’agost, just a les portes que al setembre es reactivi una mobilitat més elevada de passatgers.
Segons el Govern, les principals incidències tenen a veure amb aquestes obres i amb el material rodador, és a dir, amb els mateixos trens. Paneque va recordar que el gener del 2026 hi hauria d’haver un tomb en aquest aspecte amb la incorporació dels nous vehicles a un ritme de tres o quatre cada mes.
