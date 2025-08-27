Solsona entra a la llista de municipis afectats per aiguats en les ajudes estatals
L'alcaldessa celebra que s'hagi tingut en compte la ciutat però diu que estan atents a la "lletra petita" per veure si realment s'hi poden acollir o no
A. Recolons / M. Martí (ACN)
Solsona ha estat inclosa en la llista de poblacions que han patit conseqüències dels aiguats en la via per accelerar les ajudes als que han patit incendis aquest estiu. L'alcaldessa, Judit Gisbert, valora molt positivament l'anunci, però diu que estan atents a la "lletra petita" per veure si realment s'hi poden acollir o no.
El govern espanyol va aprovar aquest dimarts el procediment perquè els municipis afectats pels incendis forestals des del juny sol·licitin ajudes econòmiques i també hi ha inclòs les poblacions afectades per les inundacions, a través de la declaració de zones greument afectades per una emergència de protecció civil (antigament denominada zona catastròfica).
L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha assenyalat que encara no han rebut cap comunicació oficial de l'acord i només en són coneixedors per la informació que ha sortit als mitjans de comunicació. "Hem de veure la lletra petita de tot plegat, però la notícia és boníssima", ha dit.
Les pluges torrencials que van caure el 12 de juliol van causar inundacions d'aparcaments i baixos a la ciutat de Solsona, però també van fer desperfectes en carrers, camins i alguns equipaments municipals com la piscina municipal, la llar d'infants i l'escola Setelsis. El consistori ha valorat els danys en 21.200 euros. L'alcaldessa ha dit que les primeres actuacions que van fer d'urgència va ser per arreglar els camins perquè si no alguns veïns no podien accedir a casa seva i ha explicat que la resta d'actuacions s'aniran fent de forma progressiva en els propers mesos.
De fet, l'Ajuntament de Solsona ja va demanar a la Generalitat acollir-se a una línia d'ajuts tot just després de l'episodi de pluges, però Gisbert diu que les condicions per accedir-hi són difícils, ja que "es demana que el valor econòmic dels desperfectes sigui molt important". Per això, estan a l'expectativa de les condicions que posi el govern espanyol per acollir-se a la nova línia d'ajuts. Tot i que l'alcaldessa reconeix que no es tracta d'un valor molt elevat, sí que diu que per un municipi com Solsona la partida és important i més tenint en compte que "sorgeix del no-res i és una cosa imprevista que no tens contemplada".
- Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- Les pluges i una lesió dificulten la ruta d’un grup d’excursionistes al Pedraforca
- El Manel reobre al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú