Almenys una trentena de retards i quinze cancel·lacions a l'aeroport del Prat pel temporal
A l'espera de l'evolució del temps, recomanen als viatgers consultar amb les aerolínies l'estat dels vols
ACN
Barcelona
La meteorologia adversa provoca almenys una trentena de retards i una quinzena de cancel·lacions a l'aeroport del Prat. Les demores en els enlairaments superen l'hora en la majoria dels casos i hi ha diverses companyies afectades. Enaire, gestor del trànsit aeri, ha avisat que a l'espera de l'evolució del temps, l'operativa es pot veure afectada en les rutes amb origen o destí Barcelona i les Balears.
Tal com és habitual quan hi ha temporal, els controladors aeris estableixen regulacions i normativa de seguretat addicional quan per la baixada de la visibilitat. Segons la informació de l'aeroport de Barcelona, les cancel·lacions afecten avions amb destí Lisboa, Londres, Menorca, París o Milà, entre altres.
