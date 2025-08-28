Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Almenys una trentena de retards i quinze cancel·lacions a l'aeroport del Prat pel temporal

A l'espera de l'evolució del temps, recomanen als viatgers consultar amb les aerolínies l'estat dels vols

Passatgers consultant les pantalles amb informació dels vols a la terminal 2 de l'aeroport del Prat

Passatgers consultant les pantalles amb informació dels vols a la terminal 2 de l'aeroport del Prat / ACN

ACN

Barcelona

La meteorologia adversa provoca almenys una trentena de retards i una quinzena de cancel·lacions a l'aeroport del Prat. Les demores en els enlairaments superen l'hora en la majoria dels casos i hi ha diverses companyies afectades. Enaire, gestor del trànsit aeri, ha avisat que a l'espera de l'evolució del temps, l'operativa es pot veure afectada en les rutes amb origen o destí Barcelona i les Balears.

Tal com és habitual quan hi ha temporal, els controladors aeris estableixen regulacions i normativa de seguretat addicional quan per la baixada de la visibilitat. Segons la informació de l'aeroport de Barcelona, les cancel·lacions afecten avions amb destí Lisboa, Londres, Menorca, París o Milà, entre altres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents