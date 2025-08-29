Finançament autonòmic
El Govern aprovarà dimarts la condonació del deute i confia que el PP s’afegeixi
La ministra d’Hisenda rebutja que hi hagi un «cupo per a Catalunya».
Victoria Flores
La vicepresidenta del Govern i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha confirmat aquest divendres que l’Executiu de Pedro Sánchez aprovarà la quitança del deute en el pròxim Consell de Govern. La mesura suposarà una condonació de 85.000 milions d’euros per als territoris. No obstant, la proposta s’ha trobat de cara amb el gruix de les comunitats autònomes, governades pels populars, que denuncien que aquesta decisió respon a les exigències dels líders independentistes catalans.
La comunitat autònoma que més se’n beneficia serà Andalusia. No obstant, el president de la Junta, Juanma Moreno, ha defensat en múltiples ocasions la seva disconformitat amb la mesura. Ara, la socialista ha desafiat el popular i la resta de barons a rebutjar aquesta ajuda. De fet, la vicepresidenta ha explicat que la postura dels líders del PP «respon al criteri de Génova i al no pel no», per acusar Moreno de «confrontar permanentment amb el Govern».
«No té argument per renunciar a aquesta condonació del deute», ha assegurat la vicepresidenta sobre la negativa del president de la Junta d’Andalusia. La ministra, que ha estat a Sevilla per visitar les instal·lacions de Gri Tower Sevilla, ha recordat que «la comunitat autònoma que més se’n beneficia és Andalusia», per la qual cosa espera que el president «repassi», ja que, al seu parer, «serà difícil que Andalusia no acabi perdonant-se un deute».
Un acord per al finançament autonòmic
El Govern andalús sempre ha rebutjat aquesta possibilitat, que suposaria estalviar aproximadament 1.400 milions d’euros en interessos durant els pròxims 10 anys. De fet, durant la reunió que va tenir el Ministeri amb les comunitats autònomes, la consellera d’Economia i Hisenda, Carolina España, al costat de la resta de representants populars, es va aixecar de la taula de negociacions tot just cinc minuts després de començar la trobada.
Davant la proposta de condonació del Govern d’Espanya, des de la Junta d’Andalusia s’insisteix en la necessitat d’arribar a un acord per canviar el sistema del finançament autonòmic. Sobre aquest punt, la ministra ha remarcat que Moreno «va traspassar fa uns mesos que faria un front comú i encara no ha sumat cap proposta perquè no pot convèncer altres territoris». «El que diu a Andalusia és contrari del que es diu a Madrid i del que es diu a Galícia», ha puntualitzat.
Per al Ministeri, «la dificultat és posar d’acord tots els territoris». Després de desmentir que hi hagi «una quota per a Catalunya»,Montero ha animat Moreno a revisar «les declaracions d’altres líders territorials, per exemple a Catalunya»,perquè, segons Montero, «mentre que el PSOE governi no hi haurà cap greuge territorial». «El que no pot ser és que et diguin una cosa i la contrària, algú està mentint», ha insistit.
Montero també ha aprofitat la visita per defensar que ella, des del Govern d’Espanya treballa «per a Andalusia». Així, ha exemplificat que, des de la seva arribada a l’Executiu central «Andalusia està rebent els recursos més grans de la seva història» i que, «de mitjana», la Junta ha rebut 8.500 milions més cada any dels que rebia quan governava el PP. No obstant això, ha lamentat que «mai Andalusia no havia patit un deteriorament tan gran de la sanitat, l’educació i la dependència» «No és qüestió de quants recursos si no de com s’orienta», ha sentenciat.
