Calendari escolar 2025-2026: quan comencen les classes a Catalunya?
Consulta totes les dates claus del nou curs
Redacció
Manresa
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el passat mes de maig l'ordre del calendari escolar 2025-2026 que fixa l'inici de curs a Catalunya. A continuació, repassem totes les dates d'inici i final de curs, vacances escolars i dies festius.
Quan comencen les classes
- Infantil (2n cicle), Primària, ESO i FP bàsica: 8 de setembre (6è dia laborable de setembre).
- Batxillerat, FP (grau mitjà i superior), cursos preparatoris: 12 de setembre.
- Arts plàstiques i disseny (grau mitjà): 12 de setembre.
- Arts plàstiques i disseny (grau superior): fins al 15 de setembre.
- Ensenyaments artístics (música, dansa, arts escèniques...): fins al 15 de setembre.
- Ensenyaments esportius: fins al 15 de setembre.
- Formació de persones adultes i EOI (escoles oficials d’idiomes): fins al 22 de setembre.
Finalització de les classes
- Infantil (2n cicle), Primària, ESO, FP bàsica i 1r de Batxillerat: 19 de juny de 2026.
- Resta d’ensenyaments: segons la programació acadèmica.
Vacances escolars
- Nadal: del 20 de desembre de 2025 al 7 de gener de 2026, ambdós inclosos.
- Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2026, ambdós inclosos.
Dies festius
- Els festius oficials segons el calendari laboral i 2 dies de festa local.
- 4 dies de lliure disposició, a escollir pel centre, distribuïts entre els tres trimestres.
Avaluacions destacades
- 2n de Batxillerat (ordinària): han de finalitzar abans del 12 de juny.
- 1r de Batxillerat (extraordinària): últims 5 dies lectius del curs.
- FP (2a convocatòria): a partir del 8 de juny.
- FP grau mitjà (últim curs): fins al 12 de juny.
- Arts plàstiques i escèniques: igual que FP; l’extraordinària: durant els 3 primers dies laborables de setembre.
- Ensenyaments esportius:
- Avaluació ordinària: dins dels 5 dies hàbils posteriors a la finalització del curs.
- Extraordinària: dins dels 15 dies hàbils següents.
Jornada continuada
A partir del 8 de juny, els centres poden aplicar jornada intensiva (una hora menys al dia), sense necessitat d’autorització.
Altres dades rellevants
Els centres han de comunicar el calendari definitiu abans del 30 de juny.
