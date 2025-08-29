Illa anuncia accions contra els incendis: "Hi ha massa bosc, hem de decréixer en massa forestal"
El president xifra en un 65% del territori català ocupat per boscos: "És molt més que fa uns anys"
Jan Magarolas
Aquest divendres el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat inici al curs polític amb la reunió de Govern a Arnes (Terra Alta), la tercera que realitza fora de Barcelona en aquest mandat. Ho ha fet amb un discurs en què ha marcat la «moderació» política com un objectiu però en què també ha posat el focus sobre la gestió forestal després d’un estiu amb grans incendis a Catalunya i el sud d’Europa. El lloc escollit per a la reunió governamental, per tant, no era per casualitat: a principis del mes de juliol l’incendi de Paüls (Baix Ebre) va deixar un mort i 3.300 hectàrees calcinades.
Entre els eixos que ha marcat el president en destaca un, el «canvi de mentalitat» sobre la política en matèria forestal. Illa s’ha mostrat contundent amb el context i la situació a Catalunya: «Hi ha massa bosc, molt més que fa uns anys, hem de decréixer en massa forestal». El president ha xifrat en un 65% de la superfície total del territori que està ocupada per boscos, molts dels quals, amb poca o nul·la gestió.
«Hem de gestionar els boscos de forma diferent, per això apostem per l’activitat econòmica al territori», ha apuntat Illa, que ha avisat: «no serà un canvi immediat», però sí el que tindrà més garanties. En la reunió de treball d’aquests dos dies a Arnes, el president s’ha compromès a afrontar la carpeta dels incendis i el canvi climàtic «amb mesures i recursos de tots els departaments» per mirar de reparar, tot i que sigui en part, un context que, en realitat, és d’àmbit europeu.
«No podem garantir seguretat absoluta a ningú per més riquesa que tinguem», ha reconegut Illa, posant d’exemple la situació dels incendis descontrolats als Estats Units però ha assenyalat que Catalunya «pot millorar i crear una cultura de la protecció». Tot això, amb el pacte d’estat que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va posar en l’horitzó: «Veurem quines contribucions podem fer des de Catalunya».
