Conducció temerària
La policia investiga el taxista viral que va posar en risc un motorista
En el vídeo es podia veure com un motorista que anava pel carril esquerre darrere del taxi li feia ràfegues de llums perquè s’apartés
Redacció
La Guàrdia Urbana de Barcelona investiga un taxista que ha aconseguit identificar a partir d’un vídeo publicat a les xarxes socials, en què se’l veu realitzant maniobres perilloses de nit a la Ronda de Dalt (B-20) de la capital catalana, després de picar-se amb un motorista que li va fer una ràfega de llums.
Segons han informat fonts municipals, després de la publicació d’aquest vídeo, a principis d’agost, en què es veien les maniobres perilloses del taxi, la Unitat Central d’Atestats de Trànsit de la Guàrdia Urbana va obrir una investigació per un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària.
El taxista va poder ser finalment identificat, per la qual cosa va ser citat a dependències policials en presència del seu advocat i li van comunicar que l’investigaven per aquesta conducció temerària.
Paral·lelament, al conductor l’han denunciat per la via administrativa per les diferents infraccions que va cometre en relació amb el Reglament Metropolità del Taxi, que tipifica com a infracció molt greu qualsevol actuació que posi en risc d’altres durant el servei.
En el vídeo, difós a les xarxes socials, es podia veure com un motorista que anava pel carril esquerre darrere del taxi li feia ràfegues de llums perquè s’apartés, ja que no estava avançant cap vehicle.
El taxista es va desplaçar al carril central, tot i que immediatament es va situar darrere del motorista, a molt poca distància i amb les llums llargues; el va avançar pel carril dret i li va intentar tallar el pas, tant per la dreta com per l’esquerra, i a més va frenar bruscament davant de la moto.
Per la seva banda, el motorista ha assegurat a les xarxes que el taxista li va mostrar un objecte que podrien ser nunchakus per intimidar-lo.
- La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Tarragona que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- Un centenar de persones fan body art en homenatge a la Txell Fusté
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central