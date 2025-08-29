Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Conducció temerària

La policia investiga el taxista viral que va posar en risc un motorista

En el vídeo es podia veure com un motorista que anava pel carril esquerre darrere del taxi li feia ràfegues de llums perquè s’apartés

Un taxi circulant per Barcelona

Un taxi circulant per Barcelona / Zowy Voeten / Archivo

Redacció

Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona investiga un taxista que ha aconseguit identificar a partir d’un vídeo publicat a les xarxes socials, en què se’l veu realitzant maniobres perilloses de nit a la Ronda de Dalt (B-20) de la capital catalana, després de picar-se amb un motorista que li va fer una ràfega de llums.

