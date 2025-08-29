Trobada del Govern a les Terres de l’Ebre
Illa recepta gestió i «moderació» en un curs polític en què espera la tornada de Puigdemont
El president demana als seus consellers celeritat per aprovar nous pressupostos: «Ens queden quatre mesos per fer tot el que ens hem compromès a fer»
El Govern advoca per un canvi en la política forestal després dels incendis d’aquest estiu: «Hi ha massa bosc»
Sara González
Quan fan balanç d’aquest primer any a la sala de màquines de la Generalitat, el Govern de Salvador Illa es considera «revolucionari». Però no per despertar passions amb desafiaments o propostes que generin enrenou i agitació, sinó per just el contrari, per haver guanyat les eleccions amb el lema ‘unir i servir’ i centrar la seva acció en la gestió i l’assossec mentre fora del context català la polarització i l’esbroncada escalen fins a límits imprevisibles. El president ha renovat aquest divendres els vots amb aquest ‘modus operandi’ –«mètode», l’anomenen a Palau– en la inauguració d’un curs polític per al qual ha receptat «acció política» per a la millora dels serveis públics i «moderació» com a antídot a un clima «tens», a més de tornar a demanar que se li apliqui de forma «efectiva» l’amnistia a Carles Puigdemont.
La trobada de tot el Govern a Arnes, Terres de l’Ebre, està dissenyat per fixar el rumb del segon any de legislatura amb Illa de president. Una cimera per alinear tots els consellers amb l’estratègia a seguir, determinar prioritats i urgències i anticipar riscos. En ple canvi geopolític mundial –el president ha fet referència a això de nou en el seu discurs–, com tot trontolla, cal tenir un pla definit que aportin estabilitat. L’Executiu té el seu i aquest cap de setmana farà balanç del recorregut fins ara i del que queda per recórrer, especialment abans de finals d’any.
Rumb als pressupostos del 2026
«La gestió és el més important. No és senzilla ni òbvia. Fer un pla és senzill, però cal executar-lo. Ens queden quatre mesos per fer tot el que ens hem compromès a fer», ha assegurat el president. No ho ha esmentat directament, però és just en aquell temps que espera aprovar nous pressupostos per al 2026, per la qual cosa el missatge anava també en la direcció de demanar a tot el seu equip que pressionin l’accelerador per complir amb tot el pactat amb ERC i els Comuns, els socis amb qui mirarà de negociar aquests comptes i que ja han aixecat el dit per demanar que se saldin comptes. El finançament singular i les polítiques de vivenda marcaran el compàs de la legislatura. Però no seran les úniques.
Ens queden quatre mesos per fer tot el que ens hem compromès a fer
Sense anar més lluny, els incendis d’aquest estiu i els episodis de tempestes violentes, ha remarcat el president, obliguen a impulsar un «canvi de mentalitat». D’una banda, Catalunya presentarà una bateria de propostes en la conferència de presidents que abordarà el pacte d’Estat per fer front al canvi climàtic. I, de l’altra, ha advocat per una transformació de la política forestal. «Hi ha massa bosc. Hem de posar punt i final a això i decréixer en massa forestal", ha assegurat. També ha apuntat el com: «Si hi ha activitat econòmica al territori, hi haurà gestió forestal».
El dard al PP
Sibil·lí sempre en els dards que llança, Illa ha dedicat també una part de la seva intervenció a criticar el PP després d’un estiu en què, mentre cremaven milers d’hectàrees a Galícia, Castella i Lleó i Extremadura, Alberto Núñez Feijóo i els seus presidents autonòmics han intentat situar la responsabilitat de la gestió dels incendis en el Govern de Pedro Sánchez. «Com a Govern volem exercir les nostres competències amb plenitud i responsabilitat. Si hi ha coses a millorar, les reconeixem i les fem, però no jugarem a traslladar responsabilitats que són nostres a d’altres», ha etzibat. El contrari, ha advertit, no fa més que «allunyar» la ciutadania dels seus governants.
Com a Govern volem exercir les nostres competències amb plenitud i responsabilitat. No jugarem a traslladar responsabilitats que són nostres a d’altres»
En el Govern analitzen amb preocupació la desafecció creixent, especialment, a escala estatal i l’extrema dreta com a principal beneficiària d’aquest context. Illa ha demanat «moderació» i «ponderació» davant un clima que ha definit com a «molt tens i amb molta radicalitat i agressivitat». L’única radicalitat amb què està d’acord, ha precisat, és en els «valors i principis», com el de reconèixer que tothom té «drets i deures, resi el que resi» –afirmació que fa a la calor dels discursos contra la immigració del PP i Vox.
En aquest punt, s’ha compromès a defensar els drets religiosos i lingüístics, sabent que el del català és un altre dels fronts oberts, a l’espera de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el model d’immersió a l’escola. En aquesta carpeta dels drets que tocarà defensar, Illa ha advocat també per salvaguardar la separació de poders. És aquí quan ha augurat que aquest podria ser el curs polític en què torni Puigdemont. «Demano el desplegament efectiu de la llei d’amnistia», ha tornat a insistir com mesos enrere amb el Tribunal Suprem com a principal receptor del missatge. La tardor ve carregada, així que el Govern es disposa a, en paraules d’Illa, «prendre aire» per no quedar-se sense alè.
- La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Tarragona que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- Un centenar de persones fan body art en homenatge a la Txell Fusté
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central