Cimera a les Terres de l’Ebre
De supervisar Rodalies a la prevenció forestal: el Govern s’encomana al «mètode Illa» per minimitzar riscos
Més enllà de la representació institucional, el president de la Generalitat s’implica personalment en reunions a nivell tècnic en matèries sensibles
Salvador Illa busca alinear tots els consellers sota aquesta disciplina interna per agilitar el ritme de l’acció governamental
Sara González
És sabut que Salvador Illa, com a filòsof i com a polític, és devot del cartesianisme de Descartes. Evidència, anàlisi, síntesi i comprovació són la pauta del seu quefer, que pregona que està basat en la gestió i la millora dels serveis públics. Però menys conegut és el que a la sala de màquines de la Generalitat han batejat com el «mètode Illa»,una disciplina que aplica el president per mirar de minimitzar els riscos del seu Govern en minoria i que passa per, més enllà de la representació institucional, supervisar personalment reunions tècniques. L’objectiu: conèixer el detall de carpetes sensibles com Rodalies, vivenda i, ara també, la gestió forestal, per tenir tot –dins del que es pugui– sota control.
En la trobada que aquest divendres celebra l’Executiu a Arnes, Terres de l’Ebre, per posar rumb al curs polític es consolidarà una doctrina de la qual tracta que s’impregni també cada conselleria. El seu primer any de mandat, Illa ha presidit fins a deu vegades la comissió interdepartamental de vivenda, nou la de sequera, cinc la de Rodalies i finançament, i tres la de seguretat, a més de posar-se al capdavant també dels gabinets de crisi de la dana o de l’apagada del mes d’abril. Això no li ha estalviat maldecaps amb els trens, amb l’ara extinta DGAIA o amb el procés d’adjudicació de places de docents, que es va haver de repetir, però sí que li ha permès, mitjançant una implicació directa, contenir-ne l’ona expansiva.
Les carpetes de l’estabilitat
La gestió forestal, com va avançar EL PERIÓDICO, s’incorporarà també en aquesta llista després dels incendis soferts al juliol a Paüls (Baix ebre) i La Segarra i el pacte d’Estat contra el canvi climàtic proposat pel Govern de Pedro Sánchez. Que la cimera d’aquest divendres se celebri a les Terres de l’Ebre ja és un missatge en aquest sentit. Però que no vol que se li escapi detall ho evidencia el fet que fins i tot ha vetllat pels treballs de la comissió que prepara el dispositiu de l’eclipsi total d’agost de l’any que ve, que suposa un repte logístic important per acollir una allau de visitants.
«El president vol que els temes avancin, que cap assumpte que entri a l’agenda quedi aturat. Vol tenir coneixement de fons de cada assumpte i tensar tots els quadros perquè hi hagi resultats», expliquen fonts pròximes a Illa. I està clar que posa especial afany en dos tipus de carpetes que són clau per a l’estabilitat: les que condicionen la relació amb ERC i els Comuns –finançament i vivenda– i les que poden suposar un maldecap per al Govern, com el caos als trens.
Sense anar més lluny, i després de les incidències dels últims dies, el president ha cridat a files dimarts que ve elsrepresentants de Renfe i Adifper reclamar-los en persona mesures «estructurals» que serveixin per contenir les incidències i millorar la seva gestió en paral·lel a les obres en marxa. El Govern és conscient del desgast que suposa cada crisi a Rodalies i mira d’aïllar aquesta amenaça del seu dia a dia.
La vàlvula de seguretat dels pressupostos
Però davant les eventualitats que no es poden preveure o que poden arribar a escapar del seu «mètode», el president sap que aconseguir nous pressupostos per al 2026és una vàlvula de seguretat. La trobada a Arnes té com a missió "cohesionar" els consellers a nivell personal i governamental, així com traçar "sinergies" entre departaments, però també per alinear-los en l’estratègia a seguir per arribar a aquesta meta.
Des del Govern asseguren que el president està «molt tranquil» i convençut que podrà aprovar nous comptes malgrat les amenaces i exigències d’ERC i els Comuns, a qui no té intenció de donar bombo en el seu discurs d’inici de curs. L’executiu català ha convertit en un mantra que «complir» amb tot el pactat, tot i que els seus socis burxen que hi ha calendaris que han saltat pels aires i deutes pendents en polítiques de vivenda i en finançament singular, el catalitzador pel qual va ser possible la majoria de la investidura amb el ‘sí’ del partit d’Oriol Junqueras.
Anticipar-se als sismes
No obstant, Illa inculca en el seu Govern que no s’escampi el pànic, que la política, com el treball d’hort que li ve de llinatge, va de cultivar i considera que aquest primer any com a president ha servit per llaurar una relació de confiança tant amb ERC com amb els Comuns, i també per constatar que el Govern de Pedro Sánchezestà compromès amb el projecte que té el PSC per a Catalunya.
Queda per veure si recollirà els fruits que espera, però per falta d’activitat del president no quedarà. El «mètode Illa», relaten des de Palau, s’aplica en totes les esferes jornada a jornada, que comencen sempre molt d’hora i que acaben sent maratonianes. En un mateix dia el president pot presidir una reunió amb tècnics encarregats del repte de la vivenda, implicar-se en una operació empresarial de màxim nivell o trucar ell directament a l’alcalde d’un petit municipi que té un problema amb una escola. Es tracta de tenir un radar en tots els fronts per evitar, o almenys per anticipar-se, als sismes.
