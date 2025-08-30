Mor la mare del president del Parlament, Josep Rull
Maria Dolors Andreu i Grapí ha mort als 93 anys a Terrassa
EFE
Barcelona
Maria Dolors Andreu i Grapí, mare del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha mort als 93 anys, segons ha informat el president de la cambra catalana en les xarxes socials.
Josep Rull ha agraït les mostres de suport i d'afecte que ell i la seva família han rebut amb motiu de la defunció de la seva mare a Terrassa (Barcelona).
La cerimònia per a acomiadar a Maria Dolors Andreu i Grapí se celebrarà el dilluns, a les deu del matí, en la catedral Sant Esperit de Terrassa i, a partir de demà, la vetlla tindrà lloc en el tanatori municipal de Terrassa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un expert veterinari adverteix sobre el greu error que comets amb el gat: 'Pot provocar un problema important
- Dos accidents laborals en una sola matinada a la Catalunya central
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- L'Atlàntida de Manresa va tornar a fer olor de crispetes
- Trist final per a l'alpinista Natalia Nagovistyna: la donen per morta després de 15 dies d'intents de rescat
- Un accident es produeix a 50 metres d'una patrulla a Manresa i la policia n'envia una altra
- Un centenar de persones fan body art en homenatge a la Txell Fusté