La Generalitat incorpora una seixantena de millores a la xarxa de bus interurbà i suma quatre noves línies
El nombre d'usuaris ha crescut un 17,1% des del 2019 i ha superat els 80 milions
Lluís Sibils, Jordi Bataller i Maria Asmarat (ACN)
La Generalitat ha anunciat aquest dilluns 62 mesures per millorar i reforçar diferents línies de bus interurbà arreu de Catalunya, on entre el 2019 i el 2024 el nombre d'usuaris ha crescut un 17,10%, fins als 82,6 milions. En total, s'hi destinaran 17,4 milions d'euros, que s'afegiran als 4,8 milions d'aquest darrer any. D'entre aquestes millores, hi ha l'entrada en funcionament a partir d'aquest dilluns de tres noves línies: entre el Vendrell i Barcelona; la línia Calafell-Barcelona, amb parades a Segur de Calafell, Cunit i Cubelles; i una nova línia entre el Baix Montseny i la Universitat de Vic, amb parades a Riells, Breda, Arbúcies, Sant Hilari, Espinelves i Vic. A partir del dia 12, s'hi sumarà la línia entre el Pont de Suert i Tremp.
Aquestes dues noves darreres línies estan pensades per facilitar el transport dels estudiants als centres educatius, tant del Pallars Jussà i de l'Alta Ribagorça, amb quatre expedicions per sentit en període lectiu; com del Baix Montseny fins a Osona, amb tres expedicions per sentit amb horaris lligats a les classes dels principals graus universitaris.
Pel que fa a les altres dues noves línies, entre el Baix Penedès i Barcelona, oferiran quatre expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners. Els busos que surtin del Vendrell s'aturaran a l'avinguda Diagonal i els procedents de Calafell entraran per la Gran Via.
La Mònica és una de les usuàries que ha fet servir la nova línia del Vendrell-Barcelona amb parada final a l'estació de Sants. Ha celebrat la seva posada en marxa i ha assegurat que el trajecte ha estat "ràpid", "bastant còmode" i "molt pràctic". Segons ha explicat, ha tardat poc més d'una hora. "Quan la gent ho comenci a conèixer per venir directament cap a Barcelona és una bona opció", ha dit en declaracions a l'ACN. Aquest primer dilluns laborable els autobusos han transportat a poca gent, però la previsió és que de mica en mica s'incrementi la demanda.
Fins ara la Mònica feia el trajecte amb l'R4 de Rodalies i, preguntada per quin servei prefereix, ha explicat que els combinarà en funció del que li convingui i ha ressaltat que la Renfe ofereixi més parades que els autobusos.
Per la seva banda, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha explicat en roda de premsa que el corredor entre el Vendrell i Barcelona té una "gran demanda" i que era un servei que els alcaldes del Baix Penedès "feia temps" reclamaven.
Més de 80 milions d'usuaris
Les xarxes de bus interurbà han experimentat un increment del 17,10% en els darrers cinc anys. Concretament, si al 2019 n'eren 70,5 milions, la xifra es va enfilar fins als 82,6 milions durant l'any passat, segons ha explicat el Departament de Territori.
Dos dels serveis que tenen més èxit són l'express.cat i el clic.cat. El primer, que ofereix serveis semidirectes, va transportar 31,28 milions de viatgers, un 38,16% més que al 2019; mentre que en el segon, on es dona servei a zones més rurals i amb menys densitat de població, la demanda va experimentar un creixement del 42,98% entre 2022 i 2024, amb 111.917 passatgers en total.
Pel que fa la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha celebrat els "resultats exitosos de potenciar el transport públic a Catalunya" i ha destacat la importància d'assolir un equilibri territorial i donar resposta als nuclis més allunyats de Barcelona que estan veient com hi augmenta la població, a més de fomentar la reducció de la contaminació evitant l'ús del vehicle privat.
Augment del servei en línies ja existents
El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha detallat algunes de les millores que en el servei, que principalment es traduiran en un augment de les expedicions i algunes de les quals ja s'han implantat. Així, a la demarcació de Barcelona, el corredor Vilafranca-Barcelona (e6) passarà a tenir 45 expedicions d'anada i 43 de tornada dilluns a divendres feiners, vuit i sis més que fins ara, respectivament. A l'exprés e5 entre Igualada i Barcelona sumarà quatre expedicions més per sentit, fins a les 33, a partir del dia 8 i en l'e18 entre Sant Sadurní d'Anoia i Barcelona en seran 27 d'anada i 25 de tornada, sis i cinc més, respectivament.
A partir del 8 de setembre, també veuran reforçat el servei l'e24 entre Esparreguera i Barcelona, fins a les 18 expedicions d'anada i 14 de tornada; l'e27 entre Sant Llorenç i Barcelona, fins a les 21 expedicions; la línia 865 Mataró-UAB, amb 14 viatges per sentit; la línia regular Esparreguera-Martorell (28 expedicions d'anada i 27 de tornada) i la Igualada-Martorell-UAB amb tres expedicions diaris per sentit durant el període lectiu. D'altra banda, l'e13 Mataró-Granollers-Sabadell tindrà 47 expedicions, deu més.
A la demarcació de Lleida, l'e2 entre Alfarràs i Lleida, passa a tenir des d'aquest dilluns 28 expedicions d'anada i 27 de tornada; l'e3 Alcarràs-Lleida 29 expedicions per sentit. A partir del dia 6, la línia regular Castelldans-Lleida tindrà sis d'anada i set de tornada els dissabtes feines i la d'Aitona-Soses-Lleida set expedicions per sentit els dissabtes feines i l'exprés e5 Almacelles-Lleida 21 expedicions d'anada i 22 de tornada els dissabtes feiners.
Per últim, a les comarques de Girona, l'expedició Olot-Barcelona pel túnel de Bracons doblarà 'l'oferta i passarà a oferir quatre viatges per sentit i es desvincularà del servei Olot-Vic. En aquest cas, serà a partir del 6 d'octubre.
