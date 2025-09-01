L'avió que va utilitzar Von der Leyen per viatjar diumenge a Bulgària va patir interferències russes al sistema de GPS
La Comissió Europea diu que l'aeronau va aterrar "sense incidents" i que l'acció demostra "l'hostilitat" de Moscou
ACN
L'avió que va utilitzar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, per viatjar a Bulgària el diumenge passat, va patir interferències al sistema de navegació de GPS per part de Rússia. Així ho han confirmat aquest dilluns a l'ACN portaveus de l'executiu comunitari, després que la notícia fos avançada pel 'Financial Times'. Segons les fonts comunitàries, l'aeronau -que va haver d'aterrar de forma manual- va arribar a la seva destinació "sense incidents". En aquest sentit, la Comissió Europea subratlla que "les amenaces i la intimidació" són "un component habitual de les accions hostils de Rússia" i apunta que l'incident "reforçarà encara més el compromís d'incrementar les capacitats de defensa i el suport a Ucraïna".
El contratemps es va produir en el marc de la gira que Von der Leyen està duent a terme aquests dies pels països fronters amb Rússia, un viatge que pretén mostrar el suport de la Unió Europea davant les amenaces de Moscou.
Segons el comunicat difós aquest dilluns per Brussel·les, les autoritats búlgares que van detectar l'incident "tenen la sospita que aquesta interferència flagrant va ser duta a terme per Rússia". És per això que, des de la Comissió Europea, també destaquen "la urgència de l'actual viatge de Von der Leyen als estats membres de primera línia, on es poden veure de primera mà les amenaces diàries de Rússia i dels seus aliats".
El mateix escrit conclou dient que la UE "continuarà invertint en defensa i en la preparació d'Europa", més en un context en què ja s'han exhaurit els 150.000 milions d'euros disponibles al Fons Europeu de Defensa després que 19 estats membres sol·licitessin suport a través d'aquest instrument.
Una gira de quatre dies
La gira de Von der Leyen als països de la UE que fan frontera amb Rússia va començar el passat divendres 29 d'agost. La primera parada de viatge va ser Riga (Letònia), on es va reunir amb la primera ministra Evika Silina i on va visitar unes instal·lacions de fabricació de drons. Més tard aquell mateix dia, la presidenta de la Comissió Europea es va desplaçar fins a Hèlsinki per trobar-se amb el primer ministre finlandès, Petteri Orpo.
El dissabte 30 d'agost va ser el torn d'Estònia -amb una reunió amb el primer ministre Kristen Michal- i el diumenge 31, quan va tenir lloc l'incident rus, Von der Leyen va visitar Polònia i Bulgària.
Aquest dilluns, la dirigent alemanya s'ha desplaçat fins a Lituània per trobar-se al matí amb el president del país, Gitanas Nauseda, i posteriorment es traslladarà a Romania per reunir-se amb el president Nicusor Dan i el primer ministre Ilie Bolojan, en la que serà l'última parada del seu viatge.
