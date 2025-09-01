Concentració davant d'Educació per demanar condicions "dignes" per al personal laboral
Els sindicats amenacen amb mobilitzacions si no s'atenen les seves peticions
ACN
Membres de la plantilla d'Educació s'han concentrat aquest dilluns a la tarda davant del Departament, a Barcelona, per reclamar condicions "justes" i "dignes" per als treballadors. Els concentrats han exigit "negociacions reals" i han amenaçat amb noves mobilitzacions si no s'atenen les seves reivindicacions. L'acte l'han convocat els sindicats CCOO, UGT, USTEC-STEs (IAC), JUNTS-SDRC i CGT. L'estabilitat laboral, la fi de l'externalització de serveis, la reducció de la sobrecàrrega de feina, ràtios adequades o la millora de la salut laboral són algunes de les reivindicacions del col·lectiu. També s'exigeix un reconeixement professional, unes retribucions justes i la "voluntat de negociar acords reals" abans que acabi el curs escolar.
Elena Rosillo, portaveu d'UGT, ha lamentat que la negociació amb el Departament està "totalment parada" i ha acusat l'administració de ser qui posa "menys de la seva part" per "desencallar la situació".
