Junqueras insta Illa i Puigdemont a "posar-se a treballar immediatament" per un "bon model" de finançament
El president d'ERC alerta que el PSOE no percep la "importància immensa" que té que Catalunya recapti els seus impostos
Bernat Vilaró (ACN)
El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha instat el cap del Govern, Salvador Illa, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, a "posar-se a treballar immediatament" per un "bon model" de finançament. En una roda de premsa aquest dilluns a la tarda a la seu d'ERC, Junqueras ha demanat que els dos dirigents tinguin aquesta prioritat durant la reunió que mantindran aquest dimarts a Waterloo (Bèlgica). Junqueras també ha alertat que el PSOE no percep com els republicans la "importància immensa" que té que Catalunya recapti els seus impostos. És per això que Esquerra presentarà dilluns en solitari la proposició de llei al Congrés que ha de servir per modificar la llei per tal que la Generalitat recapti l'IRPF.
Junqueras ha insistit que Illa i Puigdemont haurien de posar-se a "treballar immediatament" al servei de Catalunya, en explicar què espera de la reunió de demà a Waterloo. El president d'ERC ha remarcat que tots dos dirigents haurien de parlar d'un "bon model" de finançament, de garantir la recaptació de l'IRPF, i de la proposició de llei dels republicans per la reforma legislativa que habiliti la Generalitat per recaptar els impostos.
El líder d'Esquerra confia, doncs, que Illa i Puigdemont aprofitin la reunió per abordar totes aquestes qüestions que han de beneficiar la ciutadania catalana, i que la trobada a Bèlgica no sigui una mera fotografia. Junqueras ha posat èmfasi en el text que dilluns que ve ell i el portaveu d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, presentaran i registraran al Congrés per habilitar el marc legal perquè Catalunya recapti l'IRPF.
"Cal modificar la LOFCA", ha reiterat Junqueras, coneixedor que els socialistes s'hi oposen, de moment. Ara bé, el cap de files dels republicans ha tornat a advertir tant al PSC com al PSOE que si volen el suport d'Esquerra per als pressupostos de Catalunya i l'Estat, i que les legislatures s'esgotin, han de complir els seus pactes.
En aquest sentit, ha asseverat que Illa ja sap que si vol aprovar els comptes del 2026 ja sap que s'ha d'esforçar perquè la recaptació de l'IRPF arribi "al més aviat possible". "Si el PSC decideix complir amb Catalunya ens tindrà al seu costat", ha rematat Junqueras.
Durant la roda de premsa, ha subratllat que Esquerra "no té gens d'interès" que les legislatures catalana i espanyola siguin "especialment curtes". Tal com ha reafirmat el president del partit, a Calàbria estan "disposats" a acompanyar la Generalitat i la Moncloa, però que són els dos executius els qui decidiran la durada dels mandats, en funció del seu "compliment" amb Catalunya.
Condicions pels pressupostos
Junqueras ha avisat aquest matí que no hi haurà negociació de pressupostos de la Generalitat per al 2026 fins que no es resolgui el finançament. "No hi haurà nous pressupostos mentre no hi hagi un bon model de finançament", ha insistit en una entrevista a Ser Catalunya.
D'altra banda, ha avançat que el seu partit té previst presentar públicament dilluns que ve la seva proposta de finançament per portar-la al Congrés. Segons ha dit, la voluntat és que es pugui votar tan aviat com sigui possible.
En aquest sentit, ha admès que perquè hi hagi acord cal una majoria a la cambra baixa "àmplia i variada". "No és senzill", ha conclòs.
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
- Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat